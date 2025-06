Prinzessin Sofia und Baby Ines begeistern mit ihrem Auftritt

Prinzessin Sofia von Schweden sorgte bei einem Überraschungsauftritt am Nationalfeiertag ihres Landes für Begeisterung. In ihren Armen befand sich ihre erst vier Monate alte Tochter, Prinzessin Ines, die in einer entzückenden Miniaturversion der traditionellen blau-gelben Tracht ihrer Mutter glänzte. Zusammen mit ihrem Ehemann, Prinz Carl Philip (46), war Sofia anwesend, um die Tore des Königlichen Palastes in Stockholm für die Öffentlichkeit zu öffnen, bevor sie den Tag im privaten Kreis mit ihrer Familie verbrachte. Wie Fotos auf dem offiziellen Instagram-Account des schwedischen Palastes zeigen, wirkte Sofia äußerst zufrieden mit ihrem Auftritt. Die kleine Ines zeigte sich bei diesem Anlass neugierig und ließ die Herzen der Anwesenden höherschlagen.

Während Carl Philip an den offiziellen Feierlichkeiten teilnahm, verbrachte Sofia den verbleibenden Tag abseits der Öffentlichkeit, da sie sich weiterhin in ihrer Babypause befindet. Bereits kurz zuvor hatte Prinzessin Ines ihren zweiten öffentlichen Auftritt beim 79. Geburtstag von König Carl Gustaf (79) im April, wo sie gemeinsam mit ihren Eltern und Brüdern auf dem Palastbalkon erschien. Besonders aufmerksam verfolgt wird der kommende 13. Juni, an dem die Taufe der kleinen Prinzessin in der Kapelle des Palastes stattfinden wird – pünktlich zum 10. Hochzeitstag ihrer Eltern. Carl Philip und Sofia, die neben Ines auch drei Söhne haben, strahlten an diesem Tag sichtbar vor Freude.

Sofia und Carl Philip lernten sich 2009 kennen. Dies markierte den Beginn einer liebevollen Beziehung, die 2015 mit einer Traumhochzeit gekrönt wurde. Das Paar engagiert sich seitdem für mehrere Wohltätigkeitsprojekte, allen voran das von ihnen gegründete "Project Playground". Für die Geburt ihrer Tochter hatten sie sich zuletzt bewusst eine Auszeit von der Öffentlichkeit genommen. Der jüngste Auftritt am Nationalfeiertag unterstrich einmal mehr die enge Bindung innerhalb ihrer Familie.

Getty Images Die schwedischen Royals, 2025

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia bei ihrer Hochzeit im Mai 2015

