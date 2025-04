Margot Robbie genießt ersten Osterspaziergang mit ihrem Baby

Sonne, Meer und Familienzeit – Margot Robbie (34) hat aktuell wohl alles, was sie braucht. Die Schauspielerin läutete den Ostersonntag mit einem ausgewogenen Spaziergang am Meer in Queensland, Australien ein – mit ihrem Ehemann Tom Ackerley (35) und ihrem neugeborenen Sohn im Schlepptau. Die Barbie-Darstellerin präsentierte sich entspannt und sportlich, gekleidet in einem schwarzen Adidas-Crop-Top und leuchtend roten Shorts mit den typischen weißen Streifen. Ihr Ehemann Tom zeigte sich als stolzer Papa und trug seinen kleinen Sohn geschützt in einer Decke mit Hundemotiven in einem Tragetuch, wie die Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Laut einem Insider sei es genau das, wovon Margot und Tom immer geträumt hätten – sie sollen aktuell überglücklich sein. "Sie haben sich beide an das Elternsein gewöhnt. Sie sind Stubenhocker und es war schön, die Zeit mit ihm zu Hause zu verbringen", berichtete ein Insider gegenüber dem Magazin. Der Hollywoodstar und der Regieassistent hätten so lange darauf gewartet, Eltern zu werden. Als ihr Sohn schließlich das Licht der Welt erblickte, konnten sie es kaum glauben. Bislang haben Margot und Tom nicht verraten, auf welchen Namen ihr Nachwuchs hört.

Margot und Tom kennen sich seit dem Jahr 2013, als sie gemeinsam am Film "Suite Française" arbeiteten – Margot vor der Kamera als Schauspielerin, er als Regieassistent hinter den Kulissen. Nach einigen Jahren Freundschaft und einem gemeinsamen Hausprojekt in London entwickelte sich ihre Beziehung. Im Jahr 2016 gaben sie sich schließlich das Jawort. Im vergangenen Oktober erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt und krönte ihre Liebe.

ActionPress / Backgrid Margot Robbie im September 2024

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie in London, Februar 2024

