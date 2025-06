Was ist mit Kim passiert? Nikola Glumac äußert sich endlich

Die aktuelle Situation zwischen Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sorgt für viele Fragezeichen bei ihren Fans. Die werdende Mutter ist schon seit einigen Tagen im Krankenhaus. Was genau passiert ist, verriet sie noch nicht. Sie teilte lediglich mit, dass sie Opfer von körperlicher Gewalt wurde und nicht weiterhin mit Nikola verlobt ist. Genau dieser schwieg die ganze Zeit – nun meldet er sich erstmals in seiner Instagram-Story. "Ich mache es kurz: Ich habe Mist gebaut. Ich habe mich fast eine Woche nicht gemeldet, weil ich selbst nicht mit mir leben konnte. Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Ich habe meine Frau in der schlimmsten Situation alleine gelassen", schreibt er zu einem Foto, das ihn aufgelöst und den Tränen nahe zeigt.

Was genau vorgefallen ist, verrät auch Nikola nicht. Allerdings gesteht er: "Ich hatte eine Panikattacke und ich war nicht fähig zu handeln. Aber das ist keine Entschuldigung." Der Realitystar hat sichtlich mit der Situation zu kämpfen und scheint sich die Schuld für das zu geben, was seiner Ex-Verlobten zugestoßen ist: "Ich hasse mich dafür, dass ich Kim genau in dem Moment im Stich gelassen habe, als sie mich am meisten gebraucht hat." Anscheinend stehen die beiden aktuell nicht miteinander in Kontakt. "Kim, du antwortest mir nicht und ich verstehe das. Jeder andere auch", richtet er seine Worte direkt an sie und verspricht: "Ich nehme den nächsten Flieger. Ich will einfach bei dir sein. Du musst mir wirklich verzeihen. Ich will nur für dich da sein."

Die Situation könnte wohl kaum verworrener sein. Nikola und Kim leben eigentlich gemeinsam in Dubai und erwarten ein gemeinsames Kind. Um die Familie des gebürtigen Serben zu besuchen, reisten sie vor wenigen Tagen gemeinsam nach Deutschland. Von dort aus wollte Kim ihrem Liebsten eigentlich nachreisen – doch dazu kam es offensichtlich nicht mehr. Ihr erstes Update aus der Klinik heizte die Gerüchte nur noch mehr an: Einige vermuteten, ob es etwa Nikola gewesen sei, der gegenüber der 30-Jährigen handgreiflich wurde. Diesen Spekulationen setzte Kim aber schnell ein Ende. "Nikola hat mich nicht geschlagen! Er würde niemals einer Fliege was zuleide tun", nahm sie den Vater ihres ungeborenen Babys in ihrer Instagram-Story in Schutz.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

