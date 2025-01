Bonnie Blue schlief mit über 1.000 Männern in zwölf Stunden

Bonnie Blue (25) hat einen neuen Rekord aufgestellt! Das OnlyFans-Model machte es sich zur Aufgabe, mit möglichst vielen Männern an einem Tag intim zu werden – hierbei ist sie nicht mit Lily Phillips (23) zu verwechseln! Bonnie hat mit mehr als 1.000 Männern innerhalb von zwölf Stunden Sex gehabt. Damit stößt sie Erotik-Sternchen Lisa Sparks vom ersten Treppchen – diese hatte mit "nur" 919 Männern an einem Tag Geschlechtsverkehr. "Über 1.000 Männer an einem Tag", ließ Bonnie ihre Fans auf Instagram wissen und verkündete ihnen so, dass sie die neue Rekordhalterin ist. "Es fühlt sich einfach so an, als hätte ich einen anstrengenden Tag im Schlafzimmer gehabt", resümierte sie anschließend.

Auf TikTok gab Bonnie ihren Fans einen noch intimeren Einblick und verriet, wie dieser Tag ablief. "Also, es fing damit an – ich gebe euch mal einen kleinen Überblick –, dass ein Gangbang nach dem anderen kam. Der Raum war absolut voll. Dann haben wir Gruppen von fünf gebildet, eine nach der anderen Fünfergruppe", erklärte die Netz-Bekanntheit ganz ungeniert. Am Ende der zwölf Stunden schlief Bonnie sogar mit 1.057 Männern. "Als sie die 1.000 erreicht hatte, waren noch 57 in der Warteschlange übrig, die Bonnie noch beglücken wollte, bevor sie den 12-Stunden-Tag beendete", erklärte ihr Pressearbeitsteam.

Bonnie hat ihr Ziel, mit 1.000 Männern intim zu werden, bereits erreicht. Könnte ihr der Rekordtitel aber eventuell wieder genommen werden? Denn auch Lily trainiert unerbittlich für ihr Vorhaben. Im Februar dieses Jahres möchte das OnlyFans-Model ebenfalls mit 1.000 Männern schlafen. "Girls, bitte schickt eure Freunde und Ehemänner zu mir. Ich brauche sie dringend, damit ich den Weltrekord brechen kann", bat sie ihre Fans in einem TikTok-Video. Am 15. Dezember des vergangenen Jahres schlief Lily bereits mit 101 Männern und sorgte damit für viel Aufregung.

Instagram /bonnie_blue_xox Bonnie Blue im Dezember 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips im Dezember 2024

