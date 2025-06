Lauren Sánchez' Ex-Mann machte sie mit Jeff Bezos bekannt

Ende Juni tritt Lauren Sánchez (55) mit Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) in Venedig vor den Altar – unter den Augen hochkarätiger Gäste: Unter anderem Katy Perry (40), Oprah Winfrey (71) und Orlando Bloom (48) werden erwartet, musikalisch umrahmt von keiner Geringeren als Sängerin Shakira (48). Grund genug, einen Blick auf die Vergangenheit der preisgekrönten Journalistin zu werfen, denn für Lauren ist es bereits das dritte Jawort: 2001 heiratete sie den American-Football-Spieler Tony Gonzalez, woraufhin wenig später die Scheidung folgte. Eine weitere Ehe ging sie 2005 mit Patrick Whitesell ein. Sie endete 2019 – im selben Jahr, in dem sich Jeff von MacKenzie Scott trennte. Besonders brisant: Ausgerechnet Patrick soll Jeff einst ins Spiel gebracht haben, indem er die beiden bekannt machte. Laut Bunte ist auch er inzwischen neu verheiratet.

Neben ihrer Karriere als Journalistin schlug Lauren immer wieder gern neue Wege ein – und blieb doch ihrem Kurs treu: nach oben. 2016 erwarb sie ihre Pilotenlizenz und gründete mit Black Ops Aviation das erste luftbildspezialisierte Unternehmen, das ausschließlich von Frauen betrieben wird. Ihre Leidenschaft fürs Fliegen führte sie kürzlich sogar ins All – in illustrer Begleitung, zum Beispiel von Sängerin Katy. Parallel dazu schrieb sie ein Kinderbuch mit dem Titel "The Fly Who Flew to Space" (dt.: Die Fliege, die ins Weltall fliegen wollte). Es geht um eine Fliege, die in der Schule aneckt, sich aber nicht unterkriegen lässt, um ihren Traum zu verfolgen. Lauren greift darin ihre eigene Kindheit auf, in der sie mit nicht erkannter Legasthenie zu kämpfen hatte, ihren Traum von der Journalismuskarriere aber hartnäckig verfolgte. Heute gilt sie als gefeierte Autorin, Sprecherin und Journalistin – mit Emmy im Regal.

Trotz ihres prall gefüllten Terminkalenders nimmt sich Lauren gern Zeit für Freundschaften – besonders zu ihren Mädels. Mit insgesamt 13 Frauen, darunter Katy und Kim Kardashian (44), reiste sie kürzlich nach Paris, um ihren Junggesellinnenabschied zu feiern, den ein Insider als entspannte Mädchenparty beschrieb. Ob beruflich oder privat: Lauren scheint ihren beruflichen Erfolg und ihr Privatleben an Jeffs Seite mit beneidenswerter Leichtigkeit zu balancieren. Ihr Erfolgsrezept? Keine Kompromisse bei Herzensangelegenheiten.

Getty Images Lauren Sánchez im Oktober 2003 in Santa Monica

Getty Images Lauren Sánchez im Mai 2025 in Cannes

