Jeff Bezos verkauft Washington-Anwesen für 55 Millionen Euro

Jeff Bezos (61) hat sein luxuriöses Anwesen im exklusiven Hunts Point, Washington, für unglaubliche 63 Millionen Dollar (etwa 55 Millionen Euro) verkauft und damit einen neuen Rekord für den Bundesstaat aufgestellt. Zuvor lag der höchste Verkaufspreis eines Hauses in der Region bei 60 Millionen Dollar (etwa 52 Millionen Euro). Der ehemalige Amazon-Chef erwarb das Anwesen, das laut dem Hello Magazine über drei Schlafzimmer, vier Badezimmer und eine Wohnfläche von eindrucksvollen 858 Quadratmetern verfügt, im Jahr 2019 für 37,5 Millionen Dollar (etwa 32 Millionen Euro). Die Villa liegt direkt am Lake Washington und bietet Highlights wie einen 204 Quadratmeter großen privaten Steg sowie drei Hektar Garten mit Rosen und einem Bambushain.

Das Anwesen besticht außerdem durch seine beeindruckenden Details und eine luxuriöse Ausstattung. Die Wohn- und Essbereiche werden durch einen imposanten Eingangsbereich getrennt, während die privaten Schlafräume in separaten Flügeln des Hauses liegen. Das Hauptschlafzimmer verfügt über einen Kamin, zwei begehbare Kleiderschränke, ein Spa-Zimmer und eine japanische Badewanne. Außerdem gibt es ein Gästehaus, das über einen gläsernen Übergang mit dem Hauptgebäude verbunden ist. Auch eine Dachterrasse mit Kamin sowie ein Aufzug gehören zu den Annehmlichkeiten der Villa. Die Immobilie ist jedoch nur eine von mehreren Besitztümern, die Jeff in Washington besitzt.

Der Verkauf und der Umzug nach Miami markieren einen bedeutenden Lebensabschnitt für den Unternehmer. Zusammen mit seiner Verlobten Lauren Sánchez (55) investierte Jeff rund 234 Millionen Dollar (etwa 219 Millionen Euro) in drei riesige Anwesen auf der exklusiven Indian Creek Island, auch bekannt als "Billionaire Bunker". In einem emotionalen Post im November teilte er mit: "Ich habe länger in Seattle gelebt als irgendwo sonst und so viele großartige Erinnerungen hier", und dankte seinen Eltern, die ebenfalls nach Miami gezogen sind. Die Entscheidung mag emotional gewesen sein – dennoch freut sich Jeff auf die nächste Phase seines Lebens, die inmitten von Luxus und an einem neuen Ort beginnt.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez

Getty Images Lauren Sánchez mit Jeff Bezos bei der Versace Show, März 2023

