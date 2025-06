Stephen Graham musste während eines Flugs notoperiert werden

Der Adolescence-Star Stephen Graham erlebte kürzlich eine beängstigende Situation während eines Transatlantikflugs von Großbritannien in die USA. Der Schauspieler berichtete in der Show "Late Night with Seth Meyers (51)", dass er aufgrund eines medizinischen Notfalls an Bord operiert werden musste. Nach Schwierigkeiten beim Wasserlassen suchte er Hilfe bei einem Arzt, der zufällig auf dem Flug war. Gemeinsam mit einem weiteren Chirurgen führte dieser dann eine Katheter-Operation in 10.000 Metern Höhe durch – direkt im Flugzeug.

Stephen berichtete, dass er vor dem Flug schon längere Zeit Probleme beim Wasserlassen hatte und sich bereits in urologischer Behandlung befand. Auf dem Flug merkte der Schauspieler dann, dass etwas nicht stimmte, denn er konnte nicht auf die Toilette gehen. Anfangs wollte er sich jedoch nicht verrückt machen. Also trank er einfach noch mehr – und noch mehr und noch mehr. Als er nach drei Stunden dann auf die Toilette ging und Blut in seinem Urin fand, geriet er in Panik. Doch dann erinnerte er sich daran, am Flughafen einen Arzt getroffen zu haben, der mit ihm ins Flugzeug eingestiegen war. Der Arzt und ein weiterer Chirurg waren sofort zur Stelle: In einer abgetrennten Lounge führten die Mediziner eine Katheter-Operation durch – sehr zu Stephens Erleichterung.

Im April dieses Jahres hat die Miniserie "Adolescence" einen weltweiten Hype ausgelöst. In der Netflix-Produktion spielt Stephen die Hauptrolle des Vaters, dessen dreizehnjähriger Sohn, gespielt von Owen Cooper, wegen Mordes an einer jungen Mitschülerin angeklagt ist. In den ersten drei Wochen nach Erscheinen hatte die Sendung fast 100 Millionen Aufrufe. Besonders lobten Kritiker die einzigartige Herangehensweise der Serienmacher: Denn jede der vier Folgen wurde ohne Schnitt komplett am Stück in einem sogenannten One-Take gedreht.

Getty Images Stephen Graham im März 2025

Getty Images Owen Cooper, Stephen Graham, Ashley Walters und Erin Doherty, "Adolescence"-Cast

