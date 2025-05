"Mädchenparty für 13": Lauren Sánchez genoss ihren JGA

Lauren Sánchez (55), die Verlobte von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61), feierte am 15. Mai einen glamourösen Junggesellinnenabschied in Paris. Zu dem luxuriösen Dinner im eleganten Restaurant "Lafayette's" lud Lauren eine kleine, aber hochkarätige Runde von 13 Frauen ein, darunter die Hollywood-Stars Kim Kardashian (44), Katy Perry (40), Eva Longoria (50) sowie Kim Kardashians Mutter Kris Jenner (69). Das Menü umfasste Köstlichkeiten wie norwegischen Räucherlachs, Rigatoni und eine Vanille-Baiser-Torte. Für die Stimmung sorgten Espresso Martinis und Klassiker von Earth, Wind & Fire. "Die Atmosphäre war sehr entspannt und sehr pariserisch. Es war eine vorhochzeitliche Mädchenparty für 13", beschreibt ein Insider das Treffen gegenüber People. Lauren trug zu diesem Anlass ein stilvolles Outfit, bestehend aus einem weißen Mantel mit goldenen Knöpfen über einem schwarz-weißen Cocktailkleid.

Auf Instagram zeigte sich Lauren dankbar für ihren besonderen Abend: "Für immer beginnt mit Freundschaft. Umgeben von den Frauen, die mich erhoben, meinen Weg in dunklen Zeiten beleuchtet und mein Herz geprägt haben", schrieb sie unter Momentaufnahmen der Feierlichkeiten. Die Freundinnen präsentierten sich in schillernden Outfits: Kim Kardashian trug ein braunes Tube-Top mit pelziger Stola, Katy Perry erschien in einem pinkfarbenen Korsagenkleid. Für Lauren endet der aufregende Junggesellinnenabschied in Paris mit der Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeit, die Berichten zufolge diesen Sommer in Venedig stattfinden soll.

Die Beziehung von Lauren und Jeff wurde 2019 öffentlich und sorgt seither immer wieder für Schlagzeilen. Im Jahr 2023 überraschte Jeff seine Verlobte mit einem beeindruckenden 30-Karat-Diamantring, dessen Wert auf bis zu fünf Millionen Dollar (etwa 4,4 Millionen Euro) geschätzt wird. Bereits vor der Paris-Reise fanden zwei Verlobungspartys statt – im mondänen Beverly Hills und im romantischen Positano an der italienischen Amalfiküste. Lauren, die vor ihrer Verlobung als Fernsehmoderatorin und Pilotin erfolgreich war, hat durch ihren Stil und ihre glamouröse Art zahlreiche Fans gewonnen und steht als zukünftige Mrs. Bezos vor einem neuen Kapitel ihres Lebens.

Instagram / laurenwsanchez Kim Kardashian und Lauren Sánchez

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos

