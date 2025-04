Jessica Alba stärkt Lauren Sánchez nach Allflug den Rücken

Lauren Sánchez (55) sorgt nach ihrem Weltraumflug mit Katy Perry (40) und Co. für Diskussionen – und ihre Freundin Jessica Alba (43) lässt das nicht unkommentiert. Die Schauspielerin setzt sich in einer Instagram-Story für Lauren ein, nachdem diese für die Reise ins All scharfe Kritik einstecken musste. Sie teilt einen Beitrag der Talkshow-Moderatorin Ana Navarro, die die harsche Reaktion auf das Projekt ebenfalls verurteilte. "Ich habe endlose Kritik an den fünf Frauen gesehen, die ihr Space-Ding machen. Ich kann nicht sehen, wie es unser Leben beeinflusst", erklärt die Moderatorin und betont: "Ich wünschte, die Menschen würden die gleiche Energie aufbringen und ihre Wut darauf richten, den Machtmissbrauch von [Präsident] Trump (78) furchtlos anzuprangern. Diese beeinträchtigen unzählige Leben in den USA und der Welt." Jessica scheint gleicher Meinung zu sein.

Der Flug der Crew stieß auf starken Gegenwind. Während Lauren die Erfahrung als eine "inspirierende Mission" bezeichnete, äußerten einige Kritiker Bedenken über die Kosten und Sinnhaftigkeit solcher Projekte. Emily Ratajkowski (33) zum Beispiel kritisierte insbesondere die immense Ressourcennutzung. "Dieses Unternehmen [Blue Origin] zerstört den Planeten und dann wird das alles so inszeniert. Ich bin wirklich einfach nur angewidert", wetterte das Model in einem Video auf TikTok.

Lauren selbst zeigt sich von all den negativen Kommentaren ihrer kurzen Weltall-Exkursion unbeeindruckt. Sie erklärte gegenüber dem Magazin People, dass sie die Kritik ansporne. "Wenn ich solche Kommentare höre, sage ich einfach: 'Vertraut mir. Kommt vorbei. Ich zeige euch, worum es hier geht, und es öffnet einem wirklich die Augen'", erklärte sie. Die Journalistin erhielt dabei Rückendeckung von Gayle King (70), die ebenfalls mit ins All geflogen war: "Wenn man weiß, wie viel hinter diesem Projekt steckt, kann man die Aussagen nicht ernst nehmen", stellte diese klar.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Schauspielerin

Blue Origin/Mega Lauren Sánchez nach ihrem Weltraumflug, April 2025

