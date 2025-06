Hochphase: Kim Virginia Hartung geht es schon wieder besser

Hinter Kim Virginia Hartung (30) liegt eine wirklich harte Zeit. Eigentlich wollte sie mit ihrem Ex-Verlobten Nikola Glumac (29) nach Serbien fliegen, um dort seine Familie kennenzulernen. Doch der Trip endete für die Reality-TV-Bekanntheit in einem Albtraum. Kim sprach von einem "Vorfall mit körperlicher Gewalt", was genau passiert ist, hat sie bisher allerdings noch nicht erzählt. Jetzt gibt es endlich einen kleinen Lichtblick: Die Beauty & The Nerd-Teilnehmerin zeigt sich mit einem leichten Lächeln auf Instagram: "Heute ist tatsächlich der erste Tag, an dem es mir wieder ein bisschen gut geht. [...] Ich persönlich blute immer erst einmal ein bisschen aus – das kann alles sein, entweder weine ich wie ein kleiner Schlosshund oder ich starre die Wand an und grüble. [...] Das erlaube ich mir dann auch, ich finde das auch ganz wichtig."

Aktuell befindet sie sich in einem Heilungsprozess, um die traumatischen Erlebnisse der vergangenen Tage zu verarbeiten. Dabei durchläuft die werdende Mama immer wieder verschiedene Abschnitte. "Am Anfang ist alles doof, dann ist es ein bisschen weniger doof. Dann kommen diese Tiefphasen immer weniger. [...] Ich genieße jetzt die Hochphase", freut sie sich. Ihre Energie reicht sogar aus, um ihre Fans wieder unterhalten zu können. Denn Kim kündigt an: "Je traumatisierter ich bin, umso witziger werde ich."

Im Gegensatz zu Kim dürfte ihrem Ex-Verlobten Nikola momentan gar nicht zum Lachen zumute sein. Während des ominösen Vorfalls war der 29-Jährige nämlich nicht an der Seite seiner einstigen Partnerin. Genau diesen Fakt scheint Kim Nikola nicht verzeihen zu können. "Ich mache es kurz: Ich habe Mist gebaut. Ich habe mich fast eine Woche nicht gemeldet, weil ich selbst nicht mit mir leben konnte. Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Ich habe meine Frau in der schlimmsten Situation alleine gelassen", schrieb er vor Kurzem in seiner Story.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

