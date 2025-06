Ehekrise: Bianca Censori stellte Kanye West ein Ultimatum

In den vergangenen Monaten hieß es immer wieder, dass die Ehe von Kanye West (47) und Bianca Censori (30) vor dem Aus steht – sogar von Scheidung war schon die Rede. Doch die Gattin des Musikers soll es geschafft haben, der Beziehung wieder Leben einzuhauchen. So sollen die beiden einen Monat an einem Ort namens "The Balance Clinic", einem ganzheitlichen Therapie-Spa, verbracht haben. "Es war Biancas Ultimatum: Entweder du gehst oder die Ehe ist vorbei. Er hat widerwillig zugestimmt, aber jetzt sagt er, dass es eine großartige Idee war, dass sie ein Genie ist, das ihre Ehe gerettet hat", berichtete ein Insider gegenüber OK! Magazine.

Das Umfeld von Kanye und Bianca soll es allerdings für unwahrscheinlich halten, dass die Ehe der beiden nach der Spa-Therapie vollständig gerettet ist. "Aber es ist schwer vorstellbar, dass sich nach ein paar Wochen Hilfe langfristig so viel verändert hat", erklärt die Quelle weiter. Die Vertrauten würden sich bereits darauf einstellen, dass es bald erneut kriseln könnte. "Niemand erwartet, dass diese Flitterwochen von Dauer sein werden, und alle in seinem Umfeld sagen, dass es bald wieder zu einer Katastrophe kommen wird", fügte der Tippgeber abschließend hinzu.

Bianca und Kanye sind schon länger bekannt für ihr wechselhaftes Verhältnis. Nach turbulenten Monaten entschieden sie sich für eine Rückzugsphase auf Mallorca, die offenbar ein voller Erfolg war. Die Designerin und der Rapper scheinen sich mittlerweile auf eine Beziehung zu fokussieren, die nicht nur auf gegenseitiger Unterstützung, sondern auch auf besserer Kommunikation basiert. So sollen die Eheleute auch wieder davon sprechen, bald ihr Gelübde zu erneuern und eine Familie zu gründen.

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori im Dezember 2024

