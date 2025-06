Trizeps gerissen: Anna-Maria Ferchichi klärt über Unfall auf

Anna-Maria Ferchichi (43) hat auf Instagram Details zu dem schweren Unfall ihres Sohnes geteilt. Wie die Influencerin mitteilt, sei ihr Djibi von einem Wassersport-Sofa ins Wasser gefallen. Dabei geriet der Junge in ein Seil, das seinen Arm im Bereich unter der Achsel beinahe vollständig durchtrennte. "Sein Trizeps war gerissen, eine Sehne und ein paar kleine Nerven. Alles hing aus der Wunde raus und wurde wieder zusammengenäht. Er hat zwei Drainagen im Arm", schildert die Frau von Bushido (46).

Die dramatischen Ereignisse haben die achtfache Mutter tief bewegt. "Wir sind heute ganz knapp an einer Tragödie vorbeigekommen", schreibt Anna-Maria und schildert den Moment, als ihr Sohn mit starken Schmerzen in Narkose gelegt werden musste. Sie nutzt den Vorfall auch, um andere Eltern zu warnen: "So was kann jedem passieren. Bitte lasst eure Kinder nicht mehr solche Dinge machen." Djibi, der sich jetzt im Aufwachraum befindet, wurde von seiner Mutter, seinen Geschwistern Montry und seinem Vater begleitet, während die Ärzte ihr Bestes gaben, um die Verletzungen zu behandeln.

Schon vor wenigen Stunden gab Anna-Maria ihren Followern Bescheid, dass Djibi einen Unfall hatte. Vor der Operation musste der Junge zunächst in einem Krankenhaus behandelt werden, wo die Wunde mit 17 Stichen genäht wurde. Anschließend brachte ein Notarzt die Familie nach Dubai, damit Djibi dort weiter versorgt werden konnte. Die Influencerin schilderte ihrer Community: "Djibis Arm ist unter der Achsel tief eingeschnitten. Ich habe selber noch nie eine so tiefe und große Wunde gesehen. Muskeln sind mit betroffen."

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kids beim Lauf gegen Brustkrebs, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail