Schwerer Unfall: Anna-Maria Ferchichis Sohn Djibi braucht OP

Anna-Maria Ferchichi (43) meldet sich mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Fans: Ihr Sohn Djibi muss nach einem Unfall operiert werden. "Djibis Arm ist unter der Achsel tief eingeschnitten. Ich habe selber noch nie eine so tiefe und große Wunde gesehen. Muskeln sind mit betroffen", schreibt die Influencerin auf Instagram. Wie genau sich der Unfall ereignet hat, behält die achtfache Mutter für sich. Zunächst wurde die Wunde mit 17 Stichen in einem Krankenhaus genäht, bevor es mit dem Notarzt nach Dubai gehen konnte.

Anna-Maria berichtet, der Unfall habe der Familie vor Augen geführt, wie schnell sich ihr Leben verändern kann. "So etwas wie heute wünsche ich keinem und es hat uns wissen lassen, wie schnell alles umschlagen kann", schreibt sie deutlich mitgenommen. Die TV-Bekanntheit spricht von Djibis großem Glück, dass die Verletzung trotz ihrer Schwere noch behandelbar ist. Sie scheint trotz des Schocks optimistisch zu bleiben und gibt sich stark für Djibi und den Rest ihrer Familie.

Die achtfache Mutter teilt immer wieder Einblicke in ihr Familienleben und die Herausforderungen des Alltags mit ihren Fans. Kürzlich schilderte sie, wie anstrengend ein Besuch bei der deutschen Botschaft in Dubai gewesen sei. Mit vier ihrer acht Kinder musste die Familie Reisepässe erneuern, eine Aufgabe, die angesichts der chaotischen Stimmung zur Geduldsprobe wurde. Da die Rasselbande keine Handys dabeihatte, wurde irgendwo geweint, getobt und gezankt. "Holy Moly… Alle vier in einem Raum ohne Handy", fasste Anna-Maria die Situation zusammen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrem Sohn Djibrail, Oktober 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

