Ex-ApeCrime-Mitglied Cengiz präsentiert krassen Abnehmerfolg

Cengiz Dogrul (35) hat auf Instagram seinen beeindruckenden Abnehmerfolg präsentiert. Das einstige ApeCrime-Mitglied teilte dazu ein Vorher-Nachher-Bild mit seinen Followern. Auf dem ersten Foto brachte er 106 Kilogramm auf die Waage, während das aktuelle Bild ihn mit 93,5 Kilo zeigt. Mit den Worten "Weiter gehts" kommentierte er seinen Fortschritt, der bei seinen Fans für Begeisterung sorgte. In den Kommentaren hagelte es Lob: "Wirklich Respekt", "Maschine" und "Du siehst toll aus, Cengiz. Du schaffst das" waren nur einige der Huldigungen.

Cengiz, der über 1,7 Millionen Follower hat, gewährt seinen Fans immer wieder Einblicke in sein Leben, auch nachdem sich die Wege von ApeCrime trennten. Die Gemeinschaft des einstigen YouTube-Erfolgstrios, bestehend aus Cengiz, Andre Schiebler (33) und Jan Meyer (35), endete vor einigen Jahren. Der sportliche Ehrgeiz des Influencers inspiriert heute seine Community. Mit einer bemerkenswerten Disziplin arbeitet Cengiz an seiner Transformation.

Früher stand Cengiz mit Andre und Jan im Rampenlicht des YouTube-Kanals ApeCrime, der Millionen Zuschauer in Deutschland begeisterte. Die Zusammenarbeit der Gruppe in ihrer Kölner Wohngemeinschaft brachte unzählige unterhaltsame Videos hervor, bis es vor einigen Jahren zu einem plötzlichen Ende der Erfolgsgeschichte kam. Auch Regina Hixt wohnte eine Zeit lang gemeinsam mit den Jungs zusammen. In einem YouTube-Video verriet sie, weshalb sie die Truppe damals verließ: "Es war zum Ende einfach so toxisch alles, dass ich wirklich dankbar bin, dass ich gehen musste." Die Auflösung von ApeCrime überraschte die Netz-Bekanntheit nicht: "Es gab einen Zeitpunkt in den letzten zwei Jahren, da war das für mich schon vorhersehbar. Da habe ich schon gewusst, die werden sich trennen. Es war kein Wunsch, es war eine Befürchtung."

Instagram / cen Cengiz Dogrul im Mai 2025

Getty Images Die ApeCrime-Jungs Jan Meyer, Cengiz Dogrul und Andre Schiebler

