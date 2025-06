Nach Vorfall: Kim Virginia Hartung sucht Psychologen auf

Kim Virginia Hartung (30) wendet sich inmitten einer schweren Phase in ihrem Leben jetzt therapeutischer Hilfe zu. Die Reality-TV-Bekanntheit berichtet in ihrer Instagram-Story, dass sie bereits erste Schritte unternommen hat, um den "Vorfall mit körperlicher Gewalt" zu bewältigen. "Heute geht es tatsächlich zu einer Therapie hier in Dubai. Ich habe mir einen deutschen Therapeuten rausgesucht, einen Psychologen, mit dem ich alles bespreche", lässt sie ihre Fans wissen. Sie betont zudem, dass es für sie wichtig sei, einen Therapeuten zu finden, zu dem sie eine Verbindung aufbauen kann.

Auch in Deutschland hatte Kim bereits Hilfe erhalten: Nach ihrem Aufenthalt im Krankenhaus wurde sie von einem psychologischen Team begleitet, dem sie in ihrer Story ausdrücklich dankte. Sie beschreibt, wie wichtig diese Unterstützung für sie war und dass sie froh sei, nun auch in Dubai eine Anlaufstelle gefunden zu haben, um weiterhin an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten. Zu den genauen Umständen, die sie ins Krankenhaus führten, äußert sich die Beauty & The Nerd-Bekanntheit jedoch nicht.

Am Samstag zeigte sich Kim erstmals überraschend optimistisch und teilte mit ihrer Community, dass sie nach all den Strapazen wieder so etwas wie Licht am Ende des Tunnels sehe. "Heute ist tatsächlich der erste Tag, an dem es mir wieder ein bisschen gut geht", plauderte sie in ihrer Story aus. In den vergangenen Tagen musste die 30-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden. Einige Tage lang konnte sie sich nicht persönlich im Netz zu Wort melden. Am Freitag sprach sie dann persönlich in die Kamera, kämpfte allerdings mit den Tränen. Was genau passiert ist, erklärte sie ihren Fans bisher immer noch nicht. Fest steht nur, dass die Verlobung mit Nikola endgültig aufgelöst wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025