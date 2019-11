Ist bei Cengiz Dogrul (29) damit die Katze aus dem Sack? Erst vor Kurzem gab das ApeCrime-Mitglied die Trennung von seiner langjährigen Freundin Sarah Linz bekannt. Obwohl für den Webstar das Liebes-Aus laut eigener Aussage nicht leicht fiel, scheint er nur wenige Woche später wieder auf Wolke sieben zu schweben. Der 29-Jährige heizt die Gerüchteküche um eine neue Partnerin mächtig an. Ist die Frau in seinem Social-Media-Clip seine neue Flamme?

Gerade erst veröffentlichte der YouTube-Star eine kurze Videosequenz in seiner Instagram-Story. Dort ist eine dunkelhaarige Unbekannte zu sehen, die kurz in die Kamera seines Smartphones blickt und sich anschließend wegdreht. Dazu schrieb Cen: "Hab' sie gefragt, ob ich's posten darf. Keine Sorge!" Doch um wen es sich genau bei der Person handelt und in welcher Beziehung die anonyme Frau mit ihm steht, ließ er jedoch unkommentiert.

Die Indizien, dass Cengiz wieder in einer festen Beziehung sein könnte, verdichtet der Musiker selbst. Wenig später teilte er in seiner Insta-Story einen Screenshot des Clips mit der Nachricht eines Fans: "Ai, Cengiz' neue Freundin. Viel Glück euch zwei." Außerdem ließ er seine Follower an einem privaten Chatverlauf teilhaben. Worum es genau ging, war nicht ersichtlich. Doch mit den Zeilen seines Kontakts sollte der Drops nun endgültig gelutscht sein. "Ist ja schließlich ein großer Teil, wieso ich mich überhaupt in dich verliebt hab'!", offenbarte die Nachricht des anonymen Absenders.

Instagram / cen Cengiz Dogruls vermeintliche Freundin

Instagram / cen YouTube-Star Cengiz Dogrul

Instagram / cen Webstar Cengiz Dogrul

