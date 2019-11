Diese Nachricht dürfte viele Fans von Cengiz Dogrul (29) überraschen! Der ApeCrime-Star ist nicht mehr mit seiner Langzeitpartnerin Sarah Liz zusammen. Über Jahre war die brünette Influencerin regelmäßig in den YouTube-Videos der drei Jungs zu sehen. Seitdem es auf dem Kanal ruhig geworden war, bekam man auch von der Wahlkölnerin nicht mehr viel mit. Vor Kurzem hatte Cengiz die Trennung bereits auf Social Media bestätigt – nun äußerte er sich unter einem aktuellen Clip erneut zu der Situation!

Vor wenigen Tagen drehte der YouTuber Mighty ein Video über Cengiz und darüber, was dieser während der Clip-Pause auf dem ApeCrime-Channel so treibt. In den Kommentaren meldete sich der Content Creator höchstpersönlich zu Wort – und gab einen Einblick in sein Privatleben: "Mir ging es in letzter Zeit leider nicht so gut, weil sich vieles in meinem Leben verändert hat, zum Beispiel die Trennung nach sieben Jahren mit meiner Ex-Freundin Sarah. Aber ich bin gerade wieder dabei, mich aufzurappeln und wieder viel zu machen und zu schaffen."

Auch wenn das Liebes-Aus Cengiz noch sehr mitnimmt, sind die beiden anscheinend im Guten auseinander-gegangen. Auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts sind noch alle Bilder ihrer gemeinsamen Zeit zu finden. Was sagt ihr dazu, dass Cengiz und Sarah nicht mehr zusammen sind? Stimmt ab.

Instagram / cen Cengiz, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / cen Cengiz mit seiner damaligen Freundin Sarah in Köln, August 2018

Anzeige

Instagram / cen ApeCrime-Star Cengiz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de