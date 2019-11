Stehen bei Cengiz Dogrul (29) etwa wieder alle Zeichen auf Liebe? Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sich das ApeCrime-Mitglied nach sieben Jahren von seiner Langzeitpartnerin Sarah Liz getrennt hat. Nach dem Beziehungs-Aus ging es dem YouTube-Star nach eigener Aussage nicht so gut. Doch nun scheint Cengiz wieder Grund zum Strahlen zu haben: Im Netz deutet der 29-Jährige an, wieder eine Partnerin zu haben!

Schon Ende Oktober verriet Cengiz auf Twitter, dass er zum ersten Mal nach seiner Partnerschaft mit Sarah wieder auf ein Rendezvous gehe: "Ich habe heute ein Date. Wünscht mir Glück", schrieb er. Genau diesen Tweet kommentierte er nun noch einmal und schien das Ergebnis des Treffens zu verraten: Cengiz postet ein Pärchen-Emoji und ein Kuss-Emoji zweier Liebenden. Für viele Fans scheint deswegen klar: Cengiz ist wieder vergeben!

Auch sein YouTube-Kollege Unge scheint den Post so zu interpretieren. Er hinterließ unter dem Tweet die erfreute Reaktion: "Ich habe es doch direkt gesagt!" Bleibt abzuwarten, ob Cengiz schon bald so richtig bestätigt, wirklich wieder eine Freundin in seinem Leben zu haben. Was glaubt ihr: Ist der Netz-Star wirklich weg vom Single-Markt? Stimmt ab.

Instagram / cen Cengiz, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / unge Unge, YouTuber

Anzeige

Instagram / cen Cengiz Dogrul von ApeCrime

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de