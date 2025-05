Promi-Schwestern: Das ist das erste "Schlag den Star"-Duo

Am Samstag, 7. Juni, wird die beliebte Show Schlag den Star mit einem besonderen Twist im deutschen Fernsehen zurückkehren. Statt der üblichen Einzelduelle treten laut Bild erstmals Promi-Pärchen gegeneinander an. Dabei sorgt besonders ein Team für Aufsehen: Die Schwestern Luna (28) und Lilli Schweiger (26) werden Seite an Seite gegen ein anderes Duo antreten. Ob sich auch hinter ihren Gegnern ein Geschwisterpaar verbirgt, wurde bisher nicht verraten. Das Spielformat verspricht spannende Wettkämpfe und jede Menge Unterhaltung. 2025 wird für Luna also ein turbulentes TV-Jahr, denn im Herbst beginnen auch noch die Dreharbeiten zu ihrer eigenen Datingshow.

Für die Schauspielerin ist es nicht das erste Mal, dass sie bei dem Quizshow-Klassiker antritt. Bereits 2019 nahm sie teil, allerdings war ihr das Glück damals nicht hold. Gegen Schlagersängerin Vanessa Mai (33) musste sie sich am Ende geschlagen geben, trotz der moralischen Unterstützung ihres Vaters Til Schweiger (61) vor Ort. Doch das international erfolgreiche Model Luna bewies inzwischen mehrfach, dass sie Rückschläge nicht entmutigen. Im Jahr 2024 stellte sie sich der Herausforderung beim TV Total Turmspringen und sprang, trotz ihrer Höhenangst, rückwärts vom 3-Meter-Brett – eine Technik, die es ihr laut eigener Aussage erleichtert, mit der Angst umzugehen: "Deswegen mache ich alle meine Sprünge rückwärts, damit ich mir das Elend nicht anschauen muss."

"Schlag den Star", das auf die Grundidee des erfolgreichen Formats "Schlag den Raab" zurückgeht, begeistert die Zuschauer bereits seit über 16 Jahren. In der letzten Ausgabe traten beispielsweise Popsängerin Michelle (53) und die Rapperin Sabrina Setlur (51) in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegeneinander an. Nach einem intensiven Wettkampf konnte Michelle schließlich den Sieg und die 100.000 Euro für sich beanspruchen. Die Mischung aus körperlichen und geistigen Herausforderungen hat sich als Erfolgsrezept bewährt – nun wird in der kommenden Ausgabe auch Teamgeist eine entscheidende Rolle spielen. Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die neuen Konstellationen auf die Dynamik der Show auswirken.

AEDT / SplashNews.com Lilli, Til und Luna Schweiger im Januar 2020

Joyn / Steffen Z. Wolff Sabrina Setlur und Michelle bei "Schlag den Star"

