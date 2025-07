Ozzy Osbourne fand Frieden in seinen letzten Tagen

Die Musikwelt trauert: Ozzy Osbourne (✝76), der über Jahrzehnte als "Prince of Darkness" die Metal-Szene prägte, ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren verstorben. Begleitet von seiner Familie und erfüllt von Frieden, verbrachte der Rocker seine letzten Tage in seinem Zuhause in Buckinghamshire, England. Seine Familie teilte die traurige Nachricht in einem emotionalen Statement gegenüber Page Six mit: "Es ist mit mehr Trauer, als Worte ausdrücken können, dass wir den Verlust unseres geliebten Ozzy Osbourne bekannt geben. Er war von Liebe umgeben." Zusammen mit seiner Frau Sharon hatte er Anfang 2023 entschieden, sich dauerhaft in England niederzulassen, um dort die verbleibende gemeinsame Zeit zu genießen.

Der Umzug nach England bedeutete für Ozzy und Sharon den Beginn eines neuen Kapitels, das vor allem von Ruhe und Zusammenhalt geprägt war. Eine Quelle verriet People, dass die Rückkehr nicht leicht gewesen sei, vor allem angesichts Ozzys fragiler Gesundheit, aber dennoch ein Geschenk darstellte: "Sie hatten eineinhalb Jahre zusammen zu Hause." In den letzten Jahren hatte Ozzy immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter die Spätfolgen eines Unfalls aus dem Jahr 2003 und seine 2020 öffentlich gemachte Parkinson-Diagnose. Im Juli 2025 trat er ein letztes Mal auf – bei einem Abschiedskonzert seiner Band Black Sabbath mit dem symbolischen Titel "Back to the Beginning".

Ozzy, bekannt für seine unverkennbare Stimme und seine exzentrische Persönlichkeit, war nicht nur ein gefeierter Musiker, sondern auch eine prägende Figur des Reality-TVs. Trotz seiner Karrierehöhepunkte war sein Leben stets auch von Herausforderungen geprägt, die er gemeinsam mit seiner Familie meisterte. Seine Frau Sharon, die ihn stets unterstützte, beschrieb die Krankheit ihres Mannes als wechselhaft: "Es gibt gute Tage und dann wirklich schlechte", sagte sie 2020. Tochter Kelly verteidigte ihren Vater noch kurz vor seinem Tod gegen böswillige Gerüchte. Sie machte auf Instagram klar, dass Ozzy trotz seines Zustands ein Kämpfer blieb. Den letzten Frieden, den er in Buckinghamshire fand, beschreibt eine Quelle mit einfachen, aber bedeutungsvollen Worten: "Er war in Frieden."

Getty Images Ozzy Osbourne im September 2022

ActionPress / imagebroker.com Ozzy Osbourne im Jahr 2012

Getty Images James Hetfield und Ozzy Osbourne, Oktober 2009