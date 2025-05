Das halten die Fans von Stefan Raabs plötzlichem Show-Aus

Stefan Raabs (58) Show "Du gewinnst hier nicht die Million" wird überraschend aus dem RTL-Programm gestrichen – das gab der Sender kürzlich bekannt. Bereits nach wenigen Monaten ist für den beliebten Moderator und seine Gameshow Schluss. Der endgültige Ausstieg kommt, nachdem die Quoten massiv eingebrochen waren. Fans zeigen sich über diesen Schritt wenig überrascht, wie etliche Kommentare unter dem Instagram-Beitrag von Promiflash deutlich machen.

In den sozialen Netzwerken finden sich zahlreiche Statements, die das Aus der Sendung sogar begrüßen. "Das wurde auch mal Zeit", schrieb ein Follower, während ein anderer anmerkte: "Den will doch auch niemand mehr sehen." Insgesamt bezeichneten viele Fans die Show als langweilig und betonten, dass sie sich zu Beginn zwar auf die Rückkehr des Moderators gefreut hätten, die Sendung dann aber nach der ersten Ausgabe bereits enttäuschte. Ein User brachte es auf den Punkt: "Am Anfang habe ich mich so gefreut, nach der ersten Sendung war klar, es ist nicht wie früher... Schade." Offenbar konnte das Format weder an Stefans frühere Erfolge anknüpfen noch das Publikum mit Innovation begeistern.

Stefan gehörte jahrelang zu den beliebtesten TV-Gesichtern Deutschlands. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg sorgte der Entertainer mit Sendungen wie TV total oder dem "Bundesvision Song Contest" für hohe Einschaltquoten. Nach mehreren Jahren Pause kehrte er erst kürzlich mit seinem neuen Format zurück – doch die Zuschauerzahlen reichten nicht an frühere Erfolge heran. Trotzdem will der Sender nicht endgültig auf Stefan verzichten. Schon ab Herbst soll ein neues Comedy-Format starten, das dem Publikum vielleicht wieder mehr gefallen könnte – und möglicherweise den alten Glanz vergangener Tage zurückbringt.

Getty Images Stefan Raab, Moderator

