LeBron James' Sohn Bryce unterzeichnet Basketball-Vertrag

Bryce James, der jüngste Sohn von Basketball-Legende LeBron James (40), hat seine College-Entscheidung getroffen: Der 17-Jährige wird künftig für die University of Arizona spielen. Mit einem Instagram-Post, der ihn im Basketball-Trikot der Universität zeigt, verkündete Bryce die frohe Botschaft an Neujahr und untertitelte das Bild schlicht mit den Worten: "100 Prozent engagiert." Vater LeBron ließ es sich nicht nehmen, den Moment ebenfalls in den sozialen Medien zu feiern, und postete das gleiche Bild mit den Worten: "BEAR DOWN!" und einer Gratulation, in der er seinen Sohn liebevoll "Maximus" nennt.

Bryce, der derzeit für die renommierte Sierra Canyon High School spielt, hatte laut People während des Rekrutierungsprozesses mehrere Angebote erhalten. Sein erstes Angebot von der Duquesne University bekam er bereits im August 2022, gefolgt von einem weiteren Angebot von Ohio State im Oktober 2023. Trotz dieser Angebote entschied sich der talentierte Shooting Guard letztendlich für Arizona und wird dort nicht nur Teil der Wildcats sein, sondern auch das Basketball-Erbe seines Vaters fortsetzen. Bryce hat sich in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Plattformen wie dem Nike EYBL Circuit ein starkes Profil aufgebaut. Hier spielte er unter anderem für das Programm Strive For Greatness, erzielte durchschnittlich 6,9 Punkte pro Spiel und brillierte vor allem mit einer soliden Dreipunktquote von 36,8 Prozent.

Abseits des Courts ist Bryce längst kein Unbekannter mehr in der Basketball-Welt. Im Dezember 2022 unterschrieb er einen Vertrag mit Klutch Sports, der von LeBrons langjährigem Freund und Agenten Rich Paul (43) gegründeten Sportagentur. Der Deal ist Teil des sogenannten NIL-Programms (Name, Image, Likeness), durch das junge Athleten von ihrem Namen und Markenwert profitieren können. In die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten, bringt sicherlich hohe Erwartungen mit sich, doch LeBron hat gezeigt, wie besonders es sein kann, diesen Weg gemeinsam zu gehen – wie bei seinem historischen Auftritt mit seinem ältesten Sohn Bronny James auf dem Feld.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bryce James, Basketballspieler, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images LeBron James (r.) mit seiner Mutter Gloria und seinem Sohn Bryce

Anzeige Anzeige