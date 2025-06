Rapper Eko Fresh träumt vom Bürgermeisteramt in Kerpen

Eko Fresh (41) offenbart ambitionierte Pläne: Der Rapper sieht sich eines Tages als Gemeindevorsteher seiner Wahlheimat. Dies verriet er jetzt im Podcast "Zwischen den Zeilen" von Moderatorin Bettina Böttinger (68), die den Musiker gleich in der zweiten Folge ihres brandneuen Audioformats begrüßte. Gefragt nach der Schlagzeile, die er sich am meisten über sich selbst wünsche, antwortete der Musiker entschieden: "Eko Fresh ist Bürgermeister von Kerpen." Bettina, bekannt aus der WDR-Talkshow "Kölner Treff", nahm den Vorschlag direkt auf: "Das geben wir sofort weiter an die Stadtverwaltung, dann kannst du nicht kneifen", so die 68-jährige Düsseldorferin schmunzelnd.

Die Idee, irgendwann das Zepter in der Kommunalpolitik zu schwingen, scheint den vielseitigen Künstler schon länger umzutreiben. Laut eigener Aussage werde Eko, der 2003 mit dem Album "Ich bin jung und brauche das Geld" bekannt wurde, immer wieder gefragt, ob er sich vorstellen könne, ein politisches Amt zu übernehmen. Bisher winkt er aber noch ab – zu viel zu tun: "Wenn ich 60 bin, kann ich mir das vorstellen." Damit dürften die Kerpener jetzt schon den Countdown auf das Jahr 2043 starten, um in 18 Jahren auf dem Wahlzettel ihr Kreuz bei Ekrem Bora zu machen – so der bürgerliche Name des türkischstämmigen Label-Inhabers.

Eko begann seine musikalische Karriere einst an der Seite von Kool Savas (50) und ist seither dafür bekannt, weit über den Rap hinauszudenken. Neben seiner Tätigkeit als Musiker und Produzent hat er sich als Schauspieler einen Namen gemacht und scheut sich auch nicht davor, in Fernsehshows wie The Masked Singer, Sing meinen Song oder Joko & Klaas gegen ProSieben neue Seiten von sich zu zeigen. Die Kritik von Rap-Kollegen, die ihm diese Nähe zum Mainstream immer wieder einbringt, perlt inzwischen locker an ihm ab, wie er im Podcast betont. Damit zeigt der 41-Jährige eine charmante Gelassenheit, die ihm auch als Politiker sicherlich zugutekommen würde.

RTL / Markus Hertrich Eko Fresh und Tim Bendzko bei "Sing meinen Song" 2024

Florian Ebener/Getty Images for Constantin Film Eko Fresh, Rapper

