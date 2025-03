Eko Freshs Frau Sarah moderiert bald dieses Datingformat

Sarah Bora, die Ehefrau des deutschen Rappers Eko Fresh (41), wird ab dem 24. März als Moderatorin in einer neuen Reality-Datingshow zu sehen sein, wie DWDL berichtet. Für die Sendung "Power of Love", die auf Sport1 ausgestrahlt wird, wechselt sie von der Schlagerbühne auf die TV-Bildschirme und begleitet Singles bei ihrer Suche nach der großen Liebe. In der Show treffen die Kandidaten aufeinander, für ein Date reicht jedoch nicht Romantik – sie brauchen Taktik.

In dem neuen Reality-Format leben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in getrennten Häusern und dürfen das andere Geschlecht nur treffen, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Dates gibt es in jeder Form – vom Gruppendate bis hin zum intimen Einzeldate im "roten Zimmer". Jede Woche gibt es eine Abstimmung. Wer die meisten Punkte sammelt, wird mit einem Date belohnt und diejenigen mit den wenigsten Punkten fliegen raus.

Hinter der Kamera ist Sarah längst ein Profi in Sachen Liebe. Mit Eko hat sie selbst das gefunden, wonach viele in der Show suchen: die große Liebe. Ihre Beziehung begann unter ungewöhnlichen Umständen, wie sie selbst gegenüber Bild ausplauderte. "Eko und ich hätten unterschiedlicher nicht sein können: Er kommt aus der Rap-Welt, ich war damals ganz woanders unterwegs." Trotz ihrer Gegensätze wuchs daraus eine Ehe, die zeigt, dass Liebe mehr ist als bloße Gemeinsamkeiten. Was für ein gutes Team Eko und Sarah sind, bewiesen sie erst kürzlich im TV. Bei Schlag den Star traten sie gegen Detlef D! Soost (54) und Kate Hall (41) an. Sie sicherten sich zwar nicht den Sieg, leicht machten sie es ihren Gegnern aber nicht. Erst kurz vor drei Uhr stand fest, dass der Choreograf und die Sängerin gewonnen haben.

