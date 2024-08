Eko Fresh benennt sein neues Album nach seinem Sohn Elijah

Eko Fresh (40) hat sein neues Album veröffentlicht – und dieses bekommt einen ganz besonderen Titel. Sein achtjähriger Sohn wird die Ehre zuteil und liefert mit seinem Vornamen Elijah den Plattennamen. Der Rapper erklärt jetzt in einem Interview mit spot on news, was seine Beweggründe waren. "Als ich darüber nachgedacht habe, welcher Titel passen könnte, ist er mir eingefallen. Nichts steht so wie er für die jetzige Zeit meines Lebens, deswegen war das der treffendste Titel überhaupt", offenbart der "Quotentürke"-Interpret und erzählt weiter: "Er definiert sozusagen diese Phase meines Lebens komplett."

Doch es ist nicht das Einzige, was der 40-Jährige seinem Sohn auf dem neuen Album widmet – es gibt einen speziellen Song, der ebenfalls nach ihm benannt ist. Eko Fresh erklärt weiter in dem Interview: "Elijah gefällt das Album. Er mag besonders das Lied 'Aquarium' und den Titel über ihn – habe ich ihm natürlich auch vorgespielt. Er war am Lächeln und es hat ihm, glaube ich, gefallen." Die Lieder seines Vaters hat der Kleine schon in seinen Alltag eingebaut, wie der Musiker erzählt: "Er fragt auch manchmal, wenn er im Auto sitzt: 'Kann ich mal das Lied hören, kann ich mal dieses Lied hören?' Es ist das erste Mal, er ist ja jetzt acht Jahre alt, dass er bewusst meine Musik wahrnimmt und das macht mich natürlich stolz."

Auf dem Album finden seine Fans auch Songs mit seinen Sing meinen Song-Kollegen, wie unter anderem Tim Bendzko (39) und Eva Briegel. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Rapper bei einer Sonderausgabe der Show dabei sein wird – es werden Schlagersongs performt. Den Abend moderiert Inka Bause (55), wie RTL berichtete.

Eko Fresh und sein Sohn Elijah im August 2024

Peter Maffay, Sammy Amara, Johannes Oerding, Eva Briegel, Tim Bendzko, Eko Fresh, Joy Denalane

