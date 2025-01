Team Fresh gegen Team Soost: Sie gewinnen "Schlag den Star"

Am gestrigen Abend traten bei Schlag den Star zwei Pärchen gegeneinander an: Detlef D! Soost (54) und seine Frau Kate Hall (41) gegen Eko Fresh (41) und seine Liebste Sarah Bora. Nach den ersten drei Spielen sah es ganz danach aus, als wenn der Rapper und seine Gattin die Ausgabe für sich entscheiden werden. Doch der Choreograf und die Tänzerin ließen nicht locker und lieferten sich mit ihren Gegnern ab Runde vier einen offenen Schlagabtausch. Sodass am Ende erst kurz vor drei Uhr feststand, wer "Schlag den Star" gewinnt: Detlef und Kate holten sich den Titel und das Preisgeld von 100.000 Euro!

Aber haben die beiden denn auch verdient gewonnen? Während der Sendung gab es immer wieder Momente, in denen Moderator Matthias Opdenhövel (54) das Ehepaar ermahnen musste, sich nicht mit Zeichen abzusprechen. Eko reichte es irgendwann ebenfalls. "Entschuldigung. Ich habe euch echt lieb. Aber bitte gebt euch keine Tipps. Es geht um 100.000 Euro", machte der 41-Jährige Detlef und Kate während einer Challenge klar. Der ehemalige Popstars-Juror fühlte sich davon jedoch ein wenig angegriffen – prompt brach eine Diskussion los.

Detlef und Kates Sieg stand letztendlich aber fest. Die beiden sind seit zwölf Jahren das perfekte Team, sowohl in der Liebe als auch im Spiel. Die Zuschauer auf X verfolgten "Schlag den Star" mit Spannung. Entschieden jedoch recht schnell, wen sie anfeuerten. "Bereits vor dem ersten Spiel bin ich zu 100 Prozent Team Fresh. Familie Soost mag ich einfach nicht", stellte beispielsweise ein User klar.

Instagram / katehallofficial Kate Hall und Detlef D! Soost

Getty Images Eko Fresh im Oktober 2021

