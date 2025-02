Kool Savas und Eko Fresh beenden Rap-Fehde nach 20 Jahren

Kool Savas (50) hat am Freitagabend während seines Jubiläumskonzerts in Berlin für eine riesige Überraschung gesorgt: Nach 20 Jahren versöhnte sich der Rapper öffentlich mit seinem ehemaligen Weggefährten Eko Fresh (41). Der Auftritt markierte das Ende einer der berühmtesten Fehden der deutschen Rapgeschichte, die 2003 mit dem Disstrack "Das Urteil" begann. Damals hatte Kool Savas mit scharfen Worten gegen Eko Fresh ausgeteilt. Mit den Worten "Für diesen Song brauche ich meinen Bruder auf der Bühne" bat Kool Savas Eko Fresh nun zum gemeinsamen Auftritt und beendete so einen der längsten Konflikte im Deutschrap, wie Raptastisch berichtet.

Kool Savas entschuldigte sich öffentlich bei seinem früheren Schützling: "Ich war damals der Ältere und Eko hat mich Abi genannt, und ich finde, ich hätte mich damals auch erwachsener verhalten können. Ich hätte das Gespräch suchen können. Wir hätten kommunizieren können und wir hätten viele gute Jahre noch gehabt. Viel Zeit, die wir nicht verschwendet hätten." Eko Fresh fiel es sichtlich schwer, die Emotionen im Zaum zu halten. "Du warst wie ein großer Bruder für mich, zu dem ich aufgeschaut habe und das hat sich nie geändert", sagte er und sprach auch von der Zeit, in der er ohne Vaterfigur aufwuchs und in Kool Savas eine Art Mentor fand. Das Publikum honorierte den berührenden Moment mit tosendem Applaus, während die Szene in sozialen Medien viral ging.

In den frühen 2000ern galt Eko Fresh, der sein aktuelles Album nach seinem Sohn Elijah benannt hat, als vielversprechender Nachwuchsrapper. Bis zum Bruch 2003 war er ein Schützling und guter Freund von Kool Savas, der damals bereits als einer der besten MCs im deutschsprachigen Raum gehandelt wurde. Der Bruch zwischen den beiden beeinflusste die Entwicklung der Raplandschaft nachhaltig. Nun, zwei Jahrzehnte später, haben die beiden Künstler den Weg zurück zueinandergefunden. Fans, die die beiden nun wieder vereint sehen, sprechen von einem historischen Moment und einer wichtigen Botschaft, die zeigt, dass selbst tiefe Gräben durch Ehrlichkeit und Vergebung überwunden werden können.

ActionPress Kool Savas, Rapstar

Getty Images Eko Fresh, Sänger

