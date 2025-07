Ozzy Osbourne Andenken und Rhoads Gitarre werden versteigert

Die Welt des Rock'n'Roll nimmt Abschied von einer Legende: Ozzy Osbourne (✝76), der unvergessene "Prince of Darkness" und Frontmann von Black Sabbath, ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren verstorben. Nur wenige Tage nach seinem letzten Konzert steht nun eine besondere Auktion im Zentrum der Aufmerksamkeit von Fans und Sammlern, wie TMZ berichtet. Ab dem heutigen Tag kommen bei Gotta Have Rock and Roll exklusive Erinnerungsstücke unter den Hammer, darunter einige ikonische Bühnenoutfits, die Ozzy geprägt haben. So wird etwa eine schwarze Jacke aus seiner "Retirement Sucks"-Tour angeboten, die von Ozzy selbst signiert wurde und deren Verkaufserlös auf bis zu 20.000 US-Dollar (umgerechnet rund 17.100 Euro) geschätzt wird.

Besonders eingefleischte Fans dürfte auch eine maßgeschneiderte schwarze Netzjacke, die Ozzy 2011 bei einer Show trug, begeistern. Sie soll mindestens 10.000 US-Dollar (umgerechnet rund 8.550 Euro) einbringen und hat eine besondere Anekdote: Die Jacke wurde speziell aus Mesh-Material gefertigt, um dem Sänger bei seinen schweißtreibenden Auftritten mehr Komfort zu bieten und das Gewicht des Kleidungsstücks trotz Feuchtigkeit gering zu halten. Ebenso im Angebot ist eine signierte Ausgabe von Ozzys Soloalbum "Blizzard of Ozz", die voraussichtlich für 5.000 US-Dollar (umgerechnet rund 4.275 Euro) den Besitzer wechseln wird. Als Highlight der Auktion gilt jedoch eine wertvolle Gitarre aus dem Jahr 1974, die von Ozzys legendärem Gitarristen Randy Rhoads gespielt wurde. Dieses exklusive Stück wird auf einen Erlös von über 100.000 US-Dollar (umgerechnet rund 85.500 Euro) geschätzt.

Ozzy, der am Dienstag im Alter von 76 Jahren starb, verabschiedete sich erst kürzlich bei einem letzten Konzert in Birmingham von der Bühne. Besonders bekannt als Frontmann von Black Sabbath, prägte er Generationen von Rock- und Metal-Fans. Abseits seiner Karriere war er auch als liebevoller Familienmensch bekannt. Seine Ehefrau Sharon und ihre Kinder zelebrierten immer wieder das enge Band, das sie miteinander teilten. Ozzys unverwechselbare Mischung aus Bühnenpräsenz, musikalischem Talent und humorvoller Exzentrik wird bei seinen Fans auf immer einen besonderen Platz im Herzen haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Rockmusiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Black Sabbath, Januar 2014

Anzeige Anzeige