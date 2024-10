Diese "Stranger Things"-Requisiten hätte Finn Wolfhard gern

In der Serie Stranger Things wird eine Gruppe von Teenagern im Indiana der 1980er-Jahre mit übernatürlichen Ereignissen und geheimen Regierungsplänen konfrontiert. Hauptdarsteller Finn Wolfhard (21) berichtet nun im Interview mit People vom Dreh der fünften Staffel der Netflix-Serie. Dabei verriet er, welche Requisiten er gerne vom Set mitnehmen würde, um sich an seine Zeit als Protagonist zu erinnern: "Es ist eine kleine Sache, aber ich denke, es wäre sehr bedeutsam – die erste 'Dungeons and Dragons'-Demogorgon-Figur, die ich auf den Tisch knalle." Doch nicht nur diese würde der Schauspieler gerne behalten: "Und dann natürlich die Fahrräder. Die Fahrräder sind toll."

Die Produktion der letzten und fünften Staffel begann bereits im Januar und im Juli sollten die Dreharbeiten bis zur Hälfte abgeschlossen sein. "Wir sind fast fertig mit den Dreharbeiten. Es läuft großartig, und es war unglaublich. Es war etwas ganz Besonderes", berichtete der 21-Jährige gegenüber dem Newsportal. Vor allem die Zusammenarbeit mit seinen Co-Stars wie Millie Bobby Brown (20), Noah Schnapp (20) und Gaten Matarazzo (22) trug zu dieser Stimmung bei: "Ich meine, einfach mit allen zusammen zu sein und zu wissen, dass es die letzte Staffel ist, war wirklich toll, aber es ist ziemlich surreal."

Ein offizielles Erscheinungsdatum der letzten "Stranger Things"-Staffel gibt es noch nicht, aber dass gerade noch gedreht wird, lässt vermuten, dass es noch etwas dauern könnte, bis die Fans das Serienfinale anschauen können. Dass zwischen den einzelnen Staffeln immer viel Zeit verging, stört nicht nur die Zuschauer. "Es ist nur frustrierend, dass die Serie noch nicht erschienen ist und dass ich sie sehen will, aber noch warten muss. Ich möchte einfach, dass die Leute sie anschauen können und ich möchte sie auch sehen", erklärte Finn zuletzt gegenüber The Hollywood Reporter.

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

Getty Images Der Cast von "Stranger Things" bei der Premiere der vierten Staffel

