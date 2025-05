Endlich: Taylor Swift kauft Rechte an ihren Alben zurück

Taylor Swift (35) lässt ihre Fans nun mit einer überraschenden Nachricht aufhorchen: Die Sängerin hat jetzt verkündet, dass sie alle Rechte an ihren Masteraufnahmen zurückerlangt hat. Damit endet ein jahrelanger Kampf um ihre Musik, der 2019 begann, als ihre ersten sechs Alben ohne ihr Einverständnis verkauft wurden. Während die Re-Releases von "Fearless", "Red", "Speak Now" und zuletzt "1989" große Erfolge feierten, räumte Taylor nun ein, dass sie bei der Neuaufnahme von "Reputation" ins Stocken geraten sei. "Ich habe noch nicht einmal ein Viertel davon neu aufgenommen", schrieb sie offen auf ihrer Website.

Der Grund: "Reputation" sei für sie ein Werk voller Emotionen und geprägt von einem bestimmten Lebensabschnitt gewesen, den sie bisher nur schwer reproduzieren konnte. Statt eines unmittelbaren Re-Releases stellte Taylor jedoch die Möglichkeit in Aussicht, bislang unveröffentlichte Songs aus dieser Ära später mit den Fans zu teilen. Außerdem ergänzte sie: "Ich habe mein gesamtes Debütalbum komplett neu aufgenommen und bin von dem neuen Sound total begeistert." Nun, da sie die Kontrolle über ihre Musik zurückgewonnen hat, betonte Taylor, könnten diese Alben irgendwann aus einer positiven Perspektive erneut veröffentlicht werden – frei vom Schmerz der Vergangenheit.

Für ihre Fans ist dies nicht die erste Überraschung rund um "Reputation". Erst kürzlich wurde ein neu aufgelegter Song aus dem Album in der Serie The Handmaid's Tale gespielt, was weltweit für Aufsehen sorgte. Taylor, die immer wieder mit ihren musikgeschichtlichen Meilensteinen beeindruckt, hat mit den Neuaufnahmen ihrer ersten Alben einen Trend in der Branche ausgelöst. Immer mehr Künstler, darunter Legenden wie Rapper Snoop Dogg (53), lassen sich von Taylors Aktionen inspirieren und streben ebenfalls an, die Rechte an ihren eigenen Werken zurückzugewinnen.

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour"

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

