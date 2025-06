"The Last of Us": Kaitlyn Dever hatte Bisswunde im Gesicht

Kaitlyn Dever (28), bekannt aus der Serie "The Last of Us", sorgte am Set der zweiten Staffel für Aufsehen – und das nicht nur durch ihr schauspielerisches Talent. Wie die Schauspielerin nun in der Show "Jimmy Kimmel Live" verriet, wurde sie vor den Dreharbeiten von einer Spinne ins Gesicht gebissen. Der Biss, der auf ihrer Wange eine dunkle, nässende Stelle hinterließ, konnte nicht einfach mit Make-up kaschiert werden. Die Produktionscrew musste auf digitale Nachbearbeitung zurückgreifen, um die Verletzung in jeder Szene verschwinden zu lassen. Trotz des Aufwands versicherte Showrunner Craig Mazin ihr, dass die zusätzlichen Kosten durch eine entsprechende Versicherung abgedeckt seien.

Die pikante Bissgeschichte hat noch eine ironische Wendung: Kaitlyn Dever war gerade erst von Dreharbeiten in Australien zurückgekehrt, einem Ort, der bekannt für seine exotischen und teils gefährlichen Tiere ist, darunter zahlreiche Spinnenarten. Das unglückliche Zusammentreffen mit dem achtbeinigen Übeltäter geschah hingegen in ihrer Heimat Los Angeles – wo sie eine solche Begegnung nicht erwartet hätte. Besonders kostspielig war die computergestützte Bearbeitung des Bisses, die nach Kaitlyns Aussage mehrere Tausend Dollar pro Szene verschlungen haben soll.

Kaitlyn Dever glänzt in "The Last of Us" in der Rolle von Abby, einem wichtigen Charakter aus der beliebten Videospielvorlage. Die zweite Staffel der Serie baut bereits auf Abbys Geschichte auf, doch die dritte Staffel wird sie wohl endgültig in den Mittelpunkt rücken – zur Freude der Fans, die mit der Vorlage vertraut sind. Kaitlyn selbst hat sich in den letzten Jahren als talentierte Schauspielerin etabliert und genießt sowohl beruflich als auch privat die Unterstützung ihrer wachsenden Fangemeinde. Ihr Start in die zweite Staffel mag von der Spinnenattacke überschattet worden sein, doch mit ihrem Durchhaltevermögen und der Hilfe der Crew meisterte sie die Herausforderungen vorbildlich.

Getty Images Kaitlyn Dever, Schauspielerin

Getty Images Kaitlyn Dever im April 2025

