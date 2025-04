Die erste Folge von "The Last of Us" enttäuscht die Fans

Seit vergangenem Montag kann endlich die langersehnte zweite Staffel von "The Last of Us" gestreamt werden. Doch wirklich begeistert sind die strengen Gaming-Fans nicht. Die Abweichungen von der Videospielvorlage sorgen im Netz direkt nach Folge eins für Diskussionen. Dabei geht es vor allem um den Charakter Abby (Kaitlyn Dever, 28). In der Auftaktfolge ist sie eine der ersten Figuren, die zu sehen ist und ihre Ansichten werden in dem Dialog der Szene direkt deutlich, lediglich ihre Motivation bleibt vorerst unklar. Das stößt vielen Liebhabern der Videospiele sauer auf, denn in dem Game wird Abbys Charakter und ihr Vorhaben nur langsam eingeführt, was maßgeblich zum Spannungsbogen beiträgt. Auf der Community-Plattform Serializd schreiben verärgerte Fans Kommentare wie "Sie verraten viel zu viel über Abby. Das nimmt der zweiten Staffel komplett die Spannung" oder "Abby wird viel zu früh eingeführt. Im Spiel war sie ein Rätsel – das hat die Geschichte getragen".

Achtung, Spoiler! Wer die erste Folge der zweiten "The Last of Us"-Staffel noch nicht gesehen hat, sollte nicht weiterlesen.

Aber was hat Abby eigentlich vor? In der Eröffnung ist sie zusammen mit einer noch unbekannten Gruppe zu sehen, die an einer Reihe Gräber steht. In dem Gespräch sagt sie ganz deutlich, dass sie vorhat, den Hauptcharakter Joel (Pedro Pascal, 50) umzubringen – und das möglichst langsam. Dass sie Rache üben will, ist eindeutig. Lediglich der Grund, weshalb sie einen solchen Hass gegen Joel schürt, wird hier noch nicht erklärt. Zudem hängt sie unter Tränen eine Kette über eines der Gräber. Auch wenn nicht verraten wird, wer hier begraben liegt, ist klar, dass sie jemand Geliebtes verloren hat. Vermutlich besteht hier ein Zusammenhang mit ihrer Rache an Joel.

Bei der Kritik an der Handlung bleibt es aber nicht. Wie schon in der ersten Staffel sind manche Fans auch mit der Besetzung von Bella Ramsey (21) als Hauptcharakter Ellie nicht glücklich. Nach wie vor wird kritisiert, das Schauspieltalent habe zu wenig Ähnlichkeit mit der Ellie aus den Spielen. Geschaut wurde die erste Folge der zweiten Staffel "The Last of Us" trotzdem schon fleißig. Die Serienmacher versprachen sogar schon eine dritte Staffel. Die wurde erst vor wenigen Tagen mit einem finsteren Teaser auf Instagram bestätigt: "Es kann nicht umsonst sein. Staffel drei kommt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaitlyn Dever bei den Emmy Awards 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images "The Last of Us"-Cast bei der Premiere der zweiten Staffel, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Ramsey, Dezember 2024