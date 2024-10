Kaitlyn Dever ermutigt zur regelmäßigen Brustkrebsvorsorge

Die Schauspielerin Kaitlyn Dever (27), bekannt aus Filmen wie "Booksmart" und Serien wie "Unbelievable", hat nun ihre erste Brustkrebsvorsorgeuntersuchung durchführen lassen. Einige Monate nach dem Verlust ihrer Mutter Kathy durch Brustkrebs teilte die 27-Jährige am 8. Oktober ein Foto auf Instagram, das sie während einer MRT-Untersuchung zeigt. Mit diesem Schritt möchte Kaitlyn andere dazu ermutigen, sich frühzeitig um ihre Gesundheit zu kümmern und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen.

Bei Kaitlyns Mutter Kathy wurde im Alter von 39 Jahren Brustkrebs im Stadium 4 diagnostiziert – das empfohlene Alter für regelmäßige Mammografie-Screenings liegt darüber. In ihrem Beitrag schrieb Kaitlyn: "Meine Mama hat mich und meine Schwestern immer dazu ermutigt, unserer Gesundheit voraus zu sein und für uns selbst einzustehen." Im Februar dieses Jahres musste sie sich von ihrer geliebten Mutter verabschieden und teilte ihre Trauer mit den Worten: "Meine Mama. Mein Leben. Mein Alles. Nichts, was ich sagen könnte, wird jemals den Geschenken gerecht, die du mir in meinem Leben gegeben hast."

Kaitlyn wuchs gemeinsam mit ihren Schwestern Mady und Jane in Phoenix, Arizona, auf und begann schon früh mit der Schauspielerei. Die Familie war stets eng verbunden und besonders das Verhältnis zu ihrer Mutter war von großer Nähe geprägt. Kathy unterstützte ihre Töchter bei ihren Träumen und war für Kaitlyn nicht nur Mutter, sondern auch beste Freundin. Die Schauspielerin betont immer wieder, wie sehr ihre Mutter sie geprägt habe und wie wichtig Familie für sie sei. Mit ihrem aktuellen Engagement möchte sie das Vermächtnis ihrer Mutter weitertragen und andere Menschen dazu inspirieren, auf ihre Gesundheit zu achten.

Getty Images Kaitlyn Dever bei den Emmy Awards 2022

Getty Images Kaitlyn Dever bei den Hollywood Film Awards 2019

