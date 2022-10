Dixie und Charli D'Amelio gestehen: Sie hassten sich früher!

Auch Geschwister haben sich nicht immer lieb! Charli (18) und Dixie D'Amelio (21) gehören weltweit zu den bekanntesten TikTokern überhaupt. Allein Erstere kann inzwischen fast 150 Millionen Follower auf der beliebten Social-Media-Plattform verbuchen. Im vergangenen Jahr bekamen die beiden mit "The D'Amelio Show" sogar eine eigene Reality-TV-Show. So erfolgreich die Schwestern sind, so normal sind sie aber auch. Denn Charli und Dixie konnten sich früher nicht leiden!

Die beiden Webstars waren vor wenigen Tagen bei Drew Barrymore (47) in ihrer TV-Show "The Drew Barrymore Show" zu Gast und plauderten ein wenig aus dem Nähkästchen. Haben sie auch mal Streit? Oh ja, auf alle Fälle! "Wir haben uns gehasst, wir haben uns absolut gehasst", erklärte Dixie. Einige Zeit sei es sogar richtig schlimm gewesen. "Das ging von der Mittelschule bis zur Highschool", verriet die älteste D'Amelio-Tochter.

Warum sich Charli und Dixie eine Zeit lang nicht verstanden, wissen sie im Nachhinein aber selber nicht mehr so richtig. "Es kam einfach aus dem Nichts. Wir haben wochenlang nicht miteinander geredet", fügte Dixie hinzu. Mittlerweile sei zwischen den Schwestern aber alles total harmonisch – sie wohnen sogar zusammen. "Jetzt kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal über irgendetwas gestritten haben", gab die 21-Jährige abschließend zu.

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio im Juli 2022

Instagram / dixiedamelio Dixie D'Amelio im Juli 2022

Getty Images Heidi, Charli, Marc und Dixie D'Amelio, Juli 2021

