TikTok-Star Charli D'Amelio gewinnt "Dancing with the Stars"

Charli D'Amelio (18) hat den nächsten Meilenstein in ihrer Karriere erreicht. Zuletzt wurde viel über das Liebesleben der TikTokerin spekuliert. Offiziell hat die 18-Jährige ihre Liebe zu Landon Barker zwar noch nicht bestätigt, aber sie schwärmte bereits in den höchsten Tönen von ihm. Nun hat Charli den Fokus aber wieder auf sich gelenkt, denn sie konnte das Finale von Dancing with the Stars für sich entscheiden.

"Oh mein Gott, es ging so schnell!", sagte Charli laut People und konnte ihren Erfolg gar nicht glauben. "Ich konnte gar nicht richtig begreifen, was da vor sich ging, und dann haben sie mich in die Luft gehoben. Ich dachte nur: 'Was?'" Ihr Partner Mark Ballas (36) reagierte genauso wie sie, als er die Mirrorball-Trophäe gewann – es war sein erster Sieg, seit er und Shawn Johnson den Wettbewerb vor 13 Jahren für sich entscheiden konnten.

Für den TikTok-Star, dessen perfekte Punktzahl am Montagabend eine Erfolgsreihe voller glänzender Auftritte krönte, bedeutete die Chance, um die Discokugel zu kämpfen, mehr als nur den Gewinn der Show. "Ich habe so viel gelernt, sei es über all diese neuen Tanzstile oder einfach nur über mich als Person oder darüber, wie man irgendetwas vorführt", sagte Charli. "Ich habe eine ganze Menge über alles gelernt, und das verdanke ich Mark."

Instagram / charlidamelio Mark Ballas und Charli D'Amelio bei "Dancing with the Stars"

Getty Images Charli D'Amelio, Mai 2022

Getty Images Charli D'Amelio, Social-Media-Star

