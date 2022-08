Wow! So stylish gehen Charli D'Amelio und ihr Landon feiern

Charli D'Amelio (18) und Landon Asher Barker (18) sind auch modisch auf einer Wellenlänge! Nachdem sich die TikTokerin im April 2020 von ihrem Ex Chase Hudson (20) getrennt hatte, galt die Brünette monatelang als Single. Doch im vergangenen Juni kamen Gerüchte auf, dass die Beauty und der Sohn von Blink-182-Drummer Travis Barker (46) daten! Bis dato machten aber weder die Social-Media-Bekanntheit noch ihr Liebster ihre Beziehung in der Öffentlichkeit offiziell – trotz alldem wurden Charli und Landon jetzt händchenhaltend auf einer Party gesehen!

Wie die Bilder, die JustJared vorliegen, zeigen, besuchte das junge Paar am vergangenen Mittwoch eine Party von Landons Stieftante Kylie Jenner (25): Die 18-Jährige kombinierte ein beiges Top mit einer weiten Low-Waist-Jeans mit kleinen Details. Um das Partyoutfit komplett zu machen, trug Charli außerdem schwarze High Heels und eine kleine Tasche in derselben Farbe. Landon wählte wiederum ein weißes Hemd mit dunklen Applikationen und eine schwarze Anzughose. Mit dazu passenden Schuhen und einer dunklen Sonnenbrille rundete der berühmte Sprössling seinen rockigen Look ab.

Neben den beiden jungen Turteltauben war auch der restliche Kardashian-Jenner-Clan mit von der Partie: Zu Kylie gesellten sich ihre Mutter Kris Jenner (66) und ihr Partner Corey Gamble (41) sowie Caitlyn Jenner (72) mit ihrer Freundin Sophia Hutchins. Aber auch Kim Kardashian (41) und ihre Schwestern Khloé (38) und Kourtney (43) mit ihrem Ehemann Travis waren in Feierlaune!

Getty Images Charli D'Amelio im Juli 2022

Getty Images Landon Barker im Juli 2022

Instagram / khloekardashian Kendall Jenner, Kourtney und Khloé Kardashian, Kylie Jenner und Kim Kardashian, 2019

