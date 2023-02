Süß: Charli D'Amelio und Landon Barker auf dem roten Teppich

Zusammen auf dem roten Teppich! Im Sommer vergangenen Jahres machten TikTok-Star Charli D'Amelio (18) und Landon Asher Barker (19), der Sohn von Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (47), ihre Beziehung öffentlich. Seitdem wurden sie immer mal wieder gemeinsam gesehen und zeigten ihre Liebe wenige Male in den sozialen Netzwerken. Inzwischen gingen Charli und Landon einen Schritt weiter und zeigten sich gemeinsam auf dem roten Teppich.

Am vergangenen Sonntag fanden in Los Angeles die 65. Grammy-Awards-Verleihungen statt – hier zeigten sich Charli und Landon in perfekt aufeinander abgestimmten Outfits auf dem roten Teppich. Die 19-Jährige trug ein schwarzes Kleid mit ausgestelltem Rock, während ihr Freund einen schwarzen Anzug mit Cut-outs an der Taille und einem Leder-Harness trug. Die Grammys waren jedoch bereits das zweite Event, das sie zusammen besuchten. Am vergangenen Donnerstag wurde das Paar auf der Spotify's 2023 Best New Artist Party abgelichtet.

Landon teilte im vergangenen November stolz ein Bild mit seiner Freundin. Charli hatte bei der TV-Show Dancing with the Stars teilgenommen und mit ihrem Tanzpartner hier den ersten Platz belegt. "Ich bin so stolz auf dich. Du bist ein Star", kommentierte Landon die süße Aufnahme damals.

