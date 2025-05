Zieht Sutton Foster etwa jetzt schon bei Hugh Jackman ein?

In New York sorgt derzeit ein Promi-Paar für Aufsehen: Hugh Jackman (56) und Sutton Foster (50) wurden vor seinem luxuriösen Penthouse im Stadtteil Chelsea gesichtet. Die beiden erweckten dabei den Eindruck, dass Sutton möglicherweise bei Hugh einzieht, wie Fotos zeigen, die der Daily Mail vorliegen. Während sie sein Apartment mit einem Fahrradhelm bepackt verließ, sah man den Filmstar kurz darauf mit mehreren Kartons und Habseligkeiten in das Gebäude gehen. Sutton zeigte sich sportlich-lässig gekleidet, in blauen und olivfarbenen Tönen, während Hugh auf einen weißen Hoodie setzte.

Die Gerüchteküche brodelt jedoch nicht nur wegen eines möglichen Zusammenziehens. Kürzlich hieß es, die Beziehung der beiden stehe aufgrund beruflicher Verpflichtungen unter Druck, da Hugh monatelang in Irland für einen Film drehte. Ein Insider verriet, dass bei Promi-Beziehungen der Druck durch öffentliche Aufmerksamkeit groß sei – insbesondere, wenn auch vergangene Beziehungen noch Nachwirkungen zeigen. Hughs Ex-Frau Deborra-Lee Furness (69) soll mit ihm noch nicht ganz abgeschlossen haben. Doch trotz der Herausforderungen sollen Hugh und Sutton laut Berichten "total verliebt" sein und genießen offensichtlich Zeit miteinander.

Angeblich sei Deborra überzeugt, dass diese Romanze nur von kurzer Dauer sein werde, womöglich ein Resultat einer Midlife-Crisis. Dass Hugh angeblich bereits über Heiratspläne nachdenkt, dürfte solchen Spekulationen widersprechen, denn wie es hieß, fühle er sich bei Sutton angekommen. Nach 27 Ehejahren mit Deborra-Lee scheint Hugh ein neues Kapitel aufzuschlagen – womöglich mit einem baldigen Gang vor den Altar. Sutton, die selbst kürzlich die Scheidung von ihrem Partner durchlief, könnte dieser Partner fürs Leben sein.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster im Februar 2022

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman

