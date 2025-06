P. Diddy benutzte seine Ex-Freundin wohl als Drogenkurier

Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), steht seit dem 12. Mai in New York vor Gericht – der Rap-Mogul wird unter anderem des Menschenhandels, der Zuhälterei und des Drogenhandels beschuldigt. Eine seiner Ex-Freundinnen, die in dem Prozess unter dem Pseudonym "Jane" aussagt, berichtete laut Deadline vor Gericht von ihrer Rolle als Drogenkurierin für den 55-Jährigen. Sie habe auf Anweisung des Musikers Drogen wie Ecstasy in ihrem Gepäck über die Staatsgrenzen transportieren müssen, so die schwerwiegenden Vorwürfe. Die Drogen seien dann bei den "Freak-Off"-Partys zum Einsatz gekommen – ausschweifende Sex- und Drogenorgien, die der Musiker regelmäßig veranstaltet haben soll.

Die Aussagen der Zeugen schildern ein erschreckendes Bild. Neben "Jane" berichteten auch andere Ex-Partnerinnen wie Cassie Ventura (38) von Missbrauch und Manipulation. Der Musiker soll die Frauen mit Drogen gezielt abhängig gemacht und zu sexuellen Handlungen mit anderen Männern gezwungen haben. Bei den Orgien, die teils von Bodyguards und Assistenten gefilmt wurden, habe er Kontrolle ausgeübt und Gewalt angedroht, so die Zeugen. In einer vorbeugenden Strategie gab die Verteidigung bereits im Eröffnungsplädoyer zu, ihr Mandant sei der häuslichen Gewalt schuldig, ein starker Drogenkonsument, Swinger und insgesamt kein netter Mensch, dies rechtfertige die erhobenen Anklagepunkte jedoch nicht.

Einen Lichtblick gab es für den Musiker allerdings doch: Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus sorgte Donald Trump (78) mit einer überraschenden Bemerkung für Aufsehen. Auf Nachfrage zu den laufenden Ermittlungen gegen den Rap-Mogul wollte der Präsident eine mögliche Begnadigung nicht ausschließen. "Ich würde mir sicherlich die Fakten ansehen", erklärte Donald damals. Der Republikaner betonte, dass er Diddy persönlich kennengelernt habe, auch wenn ihr Kontakt schon länger zurückliege. "Ich habe seit Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen", sagte der Präsident laut Stern.

GDP/MPI/Capital Pictures / MEGA P. Diddy im Juli 2017

Getty Images Donald Trump, 2025