Rechtsstreit: Brooklyn Beckhams Hot-Sauce-Traum in Gefahr

Brooklyn Peltz-Beckham (26), ältester Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50), steckt aktuell in einem rechtlichen Konflikt mit der traditionsreichen Biermarke Beck’s. Der Promi-Spross wollte sein Geschäft mit der Hot-Sauce-Marke Cloud23, die im Oktober auf den Markt gekommen ist, erweitern und plante, ein neues Produkt unter dem Namen "Becks Buns" zu veröffentlichen. Doch die Brauerei Beck GmbH & Co., die hinter Beck’s Bier steht, legte Einspruch gegen den Markennamen ein. Laut The Sun wurde dem Unternehmen eine Frist von einem Monat eingeräumt, um weitere Dokumente einzureichen und den Einspruch auszuweiten.

Während Brooklyn auf die Hürden seines Projekts blickt, scheint auch im Familienleben einiges im Argen zu liegen. Zwischen Brooklyn und dem Rest der Beckham-Familie kriselt es. Berichten zufolge hat der Nachwuchskoch sogar den Kontakt zu seinen Eltern und Geschwistern weitgehend eingestellt. Ein naheliegender Auslöser könnte die Familie seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (30) sein, mit der Brooklyn seit 2022 verheiratet ist. Besonders die vermeintliche Kontrolle, die Nicolas Millionärsfamilie auf Brooklyn ausübt, bereitet seinen Eltern Kopfzerbrechen.

Brooklyns geschäftliche und persönliche Herausforderungen kommen zu einer Zeit, in der die Beckhams weltweit für Aufmerksamkeit sorgen. Sein Vater David stellte kürzlich einen persönlichen Meilenstein mit der Ankündigung seines Ritterschlags auf, während jüngere Geschwister wie Cruz Beckham (20) und Romeo Beckham (22) durch diverse öffentliche Aktionen ihre Nähe zur Familie zeigen. Cruz erinnerte kürzlich mit einer persönlichen Geste an die ikonischen Tage seiner Mutter Victoria als Posh Spice. Trotz der Spannungen hat die Familie sich bisher zu den Kursänderungen des ältesten Sohnes nicht öffentlich geäußert. Wie sich der Streit mit Beck’s Bier weiterentwickelt und ob sich die familiären Gräben kitten lassen, bleibt vorerst ungewiss.

Getty Images Brooklyn und Nicola Brooklyn Peltz-Beckham, Februar 2025

Getty Images Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham, Oktober 2023

