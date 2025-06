Das nervt Lisa Marie Akkaya während ihrer Schwangerschaft

Lisa Marie Akkaya (24) genießt derzeit ihre zweite Schwangerschaft – allerdings nicht immer ohne Herausforderungen. In einer Instagram-Story teilt die Social-Media-Bekanntheit mit ihren Fans, was sie momentan besonders auf die Palme bringt: Fliegen in ihrer Wohnung. "Wisst ihr, was meine Schwangerschaftshormone extrem reizt? Fliegen! Diese fetten, dämlichen Brummer, die durch den kleinsten Spalt des Fensters hereinkommen, aber zu blöd sind, aus der offenen Tür rauszufliegen", echauffiert sich die 24-Jährige. Der dauernde Summton mehrerer solcher Eindringlinge im Wohnzimmer habe sie beinahe zu einem "Heulanfall" gebracht.

Die Zweifach-Mama in spe teilt regelmäßig Ausschnitte ihres Alltags mit ihren Fans im Netz. In den vergangenen Wochen war es jedoch eher ruhig geworden um die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit – der Grund dafür war eine drohende Frühgeburt im sechsten Monat. Die Gefahr konnte zwar vorerst gebannt werden, dennoch plagen Lisa seither viele Sorgen. "Um ehrlich zu sein: Mir geht es heute beschissen", gab sie kürzlich in den sozialen Medien zu und erklärte: "Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie es in meinem Kopf zurzeit aussieht. Ich bin durchgehend in großer Angst und hoffe, dass mein Kleiner im Bauch bleibt und ich keine Wehen bekomme."

Aktuell ist Lisa ohne ihren Partner Furkan Akkaya (24), auch genannt Akka, in Deutschland, um sich weiterhin ärztlich betreuen zu lassen. Akka ist bereits zurück in ihre gemeinsame Wahlheimat Dubai geflogen, um sich wichtigen Verpflichtungen zu widmen. Seit ihr Liebster abgereist ist, geht es Lisa psychisch nicht gerade gut. "Bin auch seit gestern die ganze Zeit am Heulen und hab so schlechte Laune. Ich hasse es, von ihm getrennt zu sein und dann noch so extrem weit weg und nach so einer schwierigen Zeit", gestand sie ihren Fans vor wenigen Tagen.

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

Instagram / lisa.straube Realitystars Furkan und Lisa Marie Akkaya, Mai 2025

