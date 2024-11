Erster Trailer zum Real-Film "Drachenzähmen leicht gemacht"

Fast 15 Jahre nach der Premiere des animierten Erfolgsfilms "Drachenzähmen leicht gemacht" erobert das Abenteuer um Drachen und Wikinger erneut die Leinwände – diesmal jedoch in einer Live-Action-Version. Der erste Trailer des Films wurde am 19. November auf YouTube veröffentlicht und erweckt die Geschichte erneut zum Leben. Gerard Butler (55) kehrt als Wikingerhäuptling Stoick der Große zurück, um seinem zögerlichen Sohn Hicks, gespielt von Mason Thames, zu raten, in seine großen Fußstapfen zu treten.

Der Trailer, der unter anderem bei E! Online zu sehen ist, gibt den Zuschauern einen Einblick in das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Als es darum geht, die Verantwortung an seinen Sohn weiterzugeben, mahnt Stoick: "Wenn du diese Axt trägst, trägst du uns alle mit dir!" Doch der verunsicherte Hicks hat seine Zweifel: "Dad, ich kann keine Drachen töten." Diese zentrale Konfliktsituation bringt den jungen Wikinger schließlich dazu, sich einem verletzten Drachen zu nähern – doch statt den Befehl seines Vaters zu befolgen, entschließt er sich, dem geflügelten Geschöpf zu helfen – und eine ungewöhnliche Freundschaft nimmt ihren Anfang: "Es ist okay, ich tue dir nichts", verspricht er dem Drachen.

Die ursprüngliche Animationsreihe aus dem Jahr 2010 begeisterte das Publikum mit einer Mischung aus Humor, Abenteuer und Herz. Die Chemie zwischen Hicks und seinem Drachen Ohnezahn eroberte weltweit die Herzen vieler Fans. Bei Produktionskosten von 157 Millionen Euro nahm der Kinofilm insgesamt 470,5 Millionen Euro ein. Allein in Deutschland spielte "Drachenzähmen leicht gemacht" 14,7 Millionen Euro in die Kassen. In den USA waren es umgerechnet sogar 205 Millionen Euro, was den 3D-Animationsfilm nach der Shrek-Reihe zum erfolgreichsten Projekt aus dem Hause DreamWorks Animation macht.

Getty Images Mason Thames bei Sonderaufführung zu "Monster Summer" in LA, September 2024

Getty Images Schauspieler Jay Baruchel bei der Premiere zu "Drachenzähmen leicht gemacht", 2010

