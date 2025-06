Lena Schiwiora findet: Sandra Sicora ist ein Pick Me Girl

Bei "Match My Ex" bandelt Sandra Sicora (33) mit Lars Maucher (28) an. Das kommt nicht bei allen gut an. Als Lena Schiwiora (28) die beiden am Pool beim Herumturteln beobachtet, kann sie sich einen gehässigen Kommentar nicht verkneifen. "Sandra ist halt auch immer touchy-touchy. Das ist so Pick Me", urteilt die Temptation Island-Bekanntheit. Ihrer Meinung nach schreie Sandra "mit allen Mitteln nach Aufmerksamkeit" – zu viel des Guten für die 28-Jährige.

Ob Lena wohl eifersüchtig auf Sandra ist? Immerhin hatte sie zuvor ebenfalls Interesse an Lars. Im Interview mit Promiflash räumt Lars ein, dass er tatsächlich auch ernsthafte Absichten bei Lena verfolgt hat – jedoch sei von ihrer Seite aus zu wenig gekommen. "Ich möchte halt, dass sie mir zeigt, dass ich ihre Nummer eins bin", meint der Ex-Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat. Als Lena dann noch Interesse an Lukas Baltruschat (31) gezeigt hat, brachte sie damit das Fass für Lars zum Überlaufen. "Da war ich verletzt. Sie sagt zu mir, ich bin ihr Favorit, aber will dann mit Lukas da reingehen, ohne mit mir zu reden", klagt er.

Mit Sandra hat Lars nun augenscheinlich einen würdigen Ersatz gefunden. Die beiden kommen sich immer näher – in Folge 14 landen sie sogar zusammen im Bett. "Wir wussten beide, es ist nichts Ernstes. Wir finden uns anziehend – und dann sind wir in die Privatsuite und haben Kekse zerbröselt", erklärt er mit einem Augenzwinkern im Gespräch mit Promiflash.

Lena Schiwiora, TV-Bekanntheit

Lars Maucher, Influencer

