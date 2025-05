Antonio Brown bei Box-Event in Schusswechsel verwickelt

Antonio Brown, ehemaliger NFL-Star, war am frühen Samstagmorgen, dem 17. Mai, in eine gewaltsame Auseinandersetzung bei einem Box-Event in Miami verwickelt. Laut den Aussagen des Sportlers wurde er gegen 3 Uhr Ortszeit von mehreren Personen angegriffen, die versuchten, ihm seine Schmuckstücke zu entwenden. Das Event, ausgerichtet vom Streamer Adin Ross, fand in einer Arena statt, doch die Auseinandersetzung verlagerte sich auf einen nahe gelegenen Parkplatz und eine angrenzende Gasse. Wie unter anderem People berichtet, soll es während der Tumulte schließlich zu Schüssen gekommen sein. Antonio selbst wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen, aber später ohne Anklage freigelassen.

In mehreren Videos, die von Augenzeugen und Streamern aufgenommen wurden, ist zu sehen, wie Antonio in eine Auseinandersetzung verwickelt war, bei der auch Fäuste flogen. Nachdem es zunächst so schien, als hätte er sich aus der Situation befreien können, sieht man ihn erneut auf eine Gruppe zulaufen, und kurze Zeit später sind Geräusche zu hören, die wie Schüsse klingen. Während die Polizei bestätigt, dass sie wegen gemeldeter Schüsse alarmiert wurde, konnte bisher niemand vor Ort eindeutig identifiziert werden. Auch Antonio äußerte sich zu dem Vorfall und erklärte in einem Livestream kurz darauf, dass er während des Geschehens "ausgeknipst" gewesen sei und sich nicht mehr genau erinnern könne. Er kündigte jedoch rechtliche Schritte gegen die Angreifer an.

Antonio, der zuletzt vor allem durch seine kontroverse Karriere und privaten Eskapaden Schlagzeilen machte, sprach in der Vergangenheit offen über die Herausforderungen nach seiner Zeit in der NFL. Wiederholt wurde spekuliert, ob gesundheitliche Probleme wie chronisch traumatische Enzephalopathie [CTE], die häufig bei Football-Spielern auftritt, sein Verhalten beeinflussen könnten. Unter anderem wurde dem 36-Jährigen im Jahr 2022 häusliche Gewalt vorgeworfen. "Er hat versucht, das Opfer aus der Wohnung zu vertreiben und sperrte sie während des Konflikts aus dem Haus aus", erklärte damals ein Sprecher der Polizei. Wie Fox 13 berichtete, soll er sogar einen Schuh nach der Frau geworfen haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / ab Antonio Brown, NFL-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Antonio Brown bei einem Football-Spiel, Oktober 2021

Anzeige Anzeige