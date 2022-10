Wegen Ehekrise? Antonio Brown teilt Foto mit Gisele Bündchen

Ansage von Antonio Brown? Bei Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) brodelt es stark in der Gerüchteküche. Momentan soll es nämlich nicht gut um ihre Ehe stehen. Zu den möglichen Gründen für die Krise hat sich bisher noch keiner der beiden geäußert. Toms ehemaliger Football-Kollege und Freund der Familie scheint seine Seite allerdings bereits gewählt zu haben. Jetzt teilte Antonio einen alten Schnappschuss, auf dem Gisele ihn nach dem Super Bowl liebevoll umarmte!

Die enge Freundschaft von Tom Brady und Antonio Brown baute sich über ihre gemeinsame Zeit bei dem Football-Team der New England Patriots auf. Ist die Freundschaft der beiden nun beendet? Seit den ersten Gerüchten der Ehekrise seines ehemaligen NFL-Kollegen und dessen Frau Gisele soll Antonio schon einige Male verraten haben, was er von Tom hält. Über Instagram hat er nun erneut gegen Tom gestichelt. Antonio teilte ein Foto, wie Gisele ihn nach dem Super-Bowl-Spiel umarmte. Auf das, was er Tom mit diesem Post genau sagen wollte, ging der NFL-Spieler nicht weiter ein.

Laut TMZ stichelte Antonio erst kürzlich gegen Tom, da er im August das Trainingslager seines Teams verlassen durfte, um Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Über Twitter bezeichnete Antonio das als "Manipulation des Spiels" und ließ sich über den Quarterback aus.

Instagram / ab Gisele Bündchen und Antonio Brown

Getty Images Antonio Brown bei einem Spiel der Tampa Bay Buccaneers, November 2020

Getty Images Tom Brady und Antonio Brown

