Erneute Unterhaltsschulden: Antonio Brown droht Verhaftung!

Autsch, das ist unangenehm! Der ehemalige Footballprofi Antonio Brown hatte einst als NFL-Star große Erfolge gefeiert. In seinem Privatleben sah es nicht immer ganz so rosig aus: Die Beziehung zu seiner Partnerin Wiltrice Jackson war unschön zu Ende gegangen und sogar Gewaltvorwürfe waren gegen den Sportler ausgesprochen worden. Nun droht Antonio sogar eine Verhaftung: Ein Gericht entschied dies, weil er eine Unterhaltszahlung versäumte!

Aus Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass Antonio eine Summe von rund 14.000 Euro nicht rechtzeitig an seine Ex-Partnerin gezahlt haben soll, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Es ist in diesem Jahr bereits das zweite Mal, dass gegen den Footballspieler eine solche gerichtliche Verfügung ausgesprochen wird – im April hatte er sich bereits in einer ähnlichen Situation befunden. Den Dokumenten zufolge könne der Sportler die Verfügung umgehen, wenn er die Schulden schnellstmöglich begleichen und die angefallenen Anwaltskosten übernehmen würde.

Vor einigen Monaten hatte Antonio mit Dating-Gerüchten von sich reden gemacht, die das Model Gisele Bündchen (43) betrafen. Kurz nach deren Scheidung von Tom Brady (46) waren Gerüchte aufgekommen, dass die Schönheit mit dem skandalträchtigen NFL-Spieler anbandeln würde. Diese Vermutungen hatten sich jedoch relativ schnell als unwahr herausgestellt, nachdem Antonio ein gefaktes Nacktbild von dem Model gepostet hatte.

Anzeige

Getty Images Antonio Brown, Sportler

Anzeige

Getty Images Antonio Brown bei einem Football-Spiel, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de