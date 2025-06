Daniela Katzenberger erobert mit TV-Comeback die Quoten

Die zweite Staffel von "Daniela Katzenberger" (38) ist fulminant gestartet und begeistert das Publikum! Am Freitagabend, den 6. Juni, kehrte die berühmte Kult-Blondine mit ihrer Doku-Soap zurück ins Programm von VOX und sorgte direkt für beeindruckende Quoten. Während die erste Folge des Abends ab 20:15 Uhr bereits 0,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor die Bildschirme lockte, legte die zweite Folge ab 21:10 Uhr noch zu und zählte 0,79 Millionen Zuschauer. Besonders stark war die Performance bei den jüngeren Zielgruppen: 9,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten bei der späteren Folge ein, berichtete RTL Media. Damit feierte der Sender einen gelungenen Start in die neue Staffel.

Auch inhaltlich scheint die Serie die Erwartungen der Fans voll zu erfüllen, denn sie liefert einmal mehr einen unverblümten Einblick in das Leben von Daniela und ihrer Familie. Nächsten Freitag, am 13. Juni, dürfen sich die Zuschauer bereits auf zwei weitere Episoden freuen. Begleitend zu den wöchentlichen Ausstrahlungen bietet der Sender die neue Staffel zudem auch vorab im Stream auf RTL+ an. Mit insgesamt acht neuen Folgen verspricht die Serie erneut unterhaltsame und emotionale Momente aus dem Alltag der Familie, die in Deutschland auf eine große Fangemeinde zählen kann.

Daniela, die nicht nur für ihren Humor, sondern auch für ihre unerschütterliche Offenheit bekannt ist, steht zudem regelmäßig mit ihrer Tochter Sophia (9) im Fokus der Öffentlichkeit. Während Sophia bereits erste Medienerfahrungen sammelt, bleibt die berühmte Mama stets an ihrer Seite und bestärkt ihren Nachwuchs. Das Familienleben der Katzenberger-Cordalis-Dynastie, einschließlich aller kleinen und größeren Herausforderungen, wird dabei ehrlich und nahbar in der Doku-Soap dargestellt – ein Erfolgsrezept, das Daniela seit Jahren den Status als Publikumsliebling sichert.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia an Ostern 2025

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia im April 2025

