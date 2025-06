Lange Funkstille: Sarah Brandner ist zurück im Netz

Model Sarah Brandner (36) ist nun nach langer Pause wohl wieder in den sozialen Medien zurück. Die ehemalige Partnerin von Bastian Schweinsteiger (40), mit dem sie zwischen 2007 und 2014 liiert war, hatte monatelang nichts auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht. Ihr letzter Post stammte vom 13. Dezember 2024, doch nun wurden ihre über 26.000 Follower mit einer Serie ästhetischer Schwarz-Weiß-Fotos unter einer Outdoor-Dusche überrascht. Die Aufnahmen stammen von einer Fotografin, die ihren Beitrag mit den Worten "Ich eröffne meinen neuen Account bei einem meiner Favoriten" teilte.

Die Fans der 36-Jährigen sind begeistert von dem kleinen Comeback in den sozialen Medien. Unter dem Beitrag häufen sich Komplimente wie "Hübscheste", "Wow, was für eine Schönheit" oder "Hübsch, hübscher, Sarah". Trotz der zahlreichen positiven Resonanz verzichtet Sarah darauf, den Post der Fotografin selbst zu kommentieren. Für ihre über 26.000 Followern hat das Model in der Vergangenheit regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und ihre Projekte geteilt, jedoch wurde es in den letzten Monaten auffällig ruhig um sie.

Sarah ist vor allem durch ihre Beziehung zu dem berühmten Fußballer bekannt geworden. Während ihrer gemeinsamen Jahre begleitete sie Bastian auch zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, wo die deutsche Mannschaft den Titel holte. Nach der Trennung nutzt Sarah ihre Plattform jedoch vor allem, um ihre eigene Karriere als Model und ihre Leidenschaft für die Modewelt zu fördern. Auch privat scheint sie ihr Glück in einer neuen Liebe gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Joern Pollex Sarah Brander beim EM-Spiel Deutschland gegen Griechenland 2012

Anzeige Anzeige

xander Koerner/Getty Images Sarah Brandner

Anzeige Anzeige