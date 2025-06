Verpasst Andrea Kiewel etwa das "Fernsehgarten"-Jubiläum?

Andrea Kiewel (60) droht, ihre eigene Jubiläumsshow des ZDF-Fernsehgartens zu verpassen. Seit einem Vierteljahrhundert moderiert sie das beliebte Sonntagvormittagsformat, doch die Jubiläumsausgabe, die am 15. Juni 2025 stattfinden soll, wird von einem überraschenden Problem überschattet. Die Moderatorin sitzt in ihrer Wahlheimat Tel Aviv fest, nachdem der dortige Luftraum aufgrund der politischen Spannungen zwischen Israel und dem Iran gesperrt wurde. Ob Andrea rechtzeitig nach Deutschland reisen kann, steht momentan in den Sternen. Das ZDF bestätigte bereits, dass die Show unabhängig von Andreas Anwesenheit stattfinden wird. Doch der Gedanke, dass Kiwi – wie sie liebevoll genannt wird – ihre eigene Feier verpasst, sorgt für Spannung unter den Fans.

Die geplante Sendung verspricht, eine besonders festliche Ausgabe zu werden. Eine Reihe prominenter Gäste wie Designer Guido Maria Kretschmer (60), ESC-Größen wie Guildo Horn (62) und Johnny Logan sowie Musikacts wie Marianne Rosenberg (70) und Eko Fresh (41) sind angekündigt. Joachim Llambi (60), bekannt aus Let's Dance, wird als Co-Moderator durch die Sendung führen. Für das eingeplante Programm, das von musikalischen Darbietungen bis hin zu einer Gedächtnisaktion von Lutz van der Horst (49) reicht, ist bestens gesorgt. Aber die Abwesenheit von Andrea würde dennoch eine spürbare Lücke hinterlassen, denn sie ist seit Jahren das unverwechselbare Gesicht der Sendung.

Andrea Kiewel, die seit 2017 in Tel Aviv lebt, pendelt normalerweise regelmäßig für die Fernsehaufzeichnungen zwischen Israel und Deutschland. Ihre humorvolle Art und die Energie, die sie Woche für Woche auf die Bühne bringt, sind Kennzeichen ihrer Moderationstätigkeit. Der "ZDF-Fernsehgarten", der seit 1986 Zuschauer begeistert, ist für viele Fans untrennbar mit Andrea verbunden. Mit prominenter Unterstützung und Rückblicken in über zwei Jahrzehnte Fernsehgeschichte sollte die Jubiläumsausgabe ein besonderes Highlight werden – doch ob Andrea selbst daran teilnehmen kann, bleibt ungewiss. Die treuesten Fans hoffen auf eine glückliche Wendung in letzter Minute.

Anzeige Anzeige

Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender via ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Keuenhof, Rainer / ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin

Anzeige Anzeige