20 Kilogramm abgespeckt: So verlief Tim Raues Abnehmreise

Gutes Essen gehört in Tim Raues (51) Leben einfach dazu. Wie hat der Sternekoch es dann geschafft, innerhalb von drei Jahren ganze 20 Kilo abzunehmen? Im Interview mit Bunte berichtet der Star-Gastronom von seiner Abnehmreise, die mit einer einfachen Fastenkur begann. "Meine Frau hat das geschickt eingefädelt: Sie hat mir erzählt, sie wolle die Mayrlife-Kur unbedingt mal machen und ich solle sie begleiten", erinnert sich der Berliner an den Wendepunkt vor mehreren Jahren. Gemeinsam mit seiner Liebsten fastete der Profikoch eine Woche lang in dem Medizin-Resort und legte so den Grundstein für sein neues Lebensgefühl.

"Als ich ankam, wog ich 105 Kilo, nach einer Woche sechs Kilo weniger, was ein großartiger Erfolg war", berichtet Tim Raue im Gespräch mit dem Magazin. Die Extrapfunde kamen nicht von irgendwoher. Laut dem Koch war sein stressiger Alltag einer der Faktoren für sein Übergewicht. "Ich war dauernd im Stress. Meist habe ich bis 22 Uhr nichts gegessen und nachts habe ich mir Junkfood reingeschaufelt", gesteht der Asia-Experte ehrlich. Dieses Essverhalten blieb nicht ohne Konsequenzen: "Ich hatte Übergewicht und alles, was man nicht gebrauchen kann: zu hohen Blutdruck, hohe Cholesterinwerte und bei jedem Arztbesuch bekam ich dringliche Ermahnungen."

Die Fastenkur war für Tim Raue nur der Anfang. "Auch meine private Ernährung habe ich komplett umgestellt", betont er gegenüber Bunte. Auf seiner Speisekarte stehen nun vermehrt Obst und Gemüse. Auch gegen Heißhungerattacken hat der The Taste-Coach ein Geheimrezept gefunden: "[Ich] trinke eine Brühe aus ausgekochter, junger Artischocke mit Ingwer und Thymian. Der bittere Geschmack dämpft den Hunger." Obwohl sich der 51-Jährige heute pudelwohl in seinem Körper fühlt, gibt es für ihn trotzdem einen Wermutstropfen. Der Star-Koch scherzt: "Manchmal träume ich von Junkfood."

Anzeige Anzeige

Instagram / timraueofficial Tim und Katharina Raue im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Raue im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige